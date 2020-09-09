"Росавтодор" рассказал, какие трассы появятся в России к 2035 году

Два главных маршрута страны: от Петербурга до Черного моря и от Москвы до Кузбасса - будут построены в России в ближайшие пять лет. О сроках создания новых магистралей объявил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко в ходе пленарной дискуссии Международного форума "Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве", состоявшемся в Сочи.

Основные усилия "Росавтодор" сосредоточит на создании сети скоростных дорог Север - Юг - Запад - Восток. По словам Петушенко, которые приводит пресс-служба госкомпании, на юге это будет реконструкция трассы М-4 "Дон" и программа по "расшивке" узких мест, которая позволит добираться из Санкт-Петербурга до Черного моря в 2023 году со скоростью 110 км/час. Кроме того, по южному направлению планируется строительство обходов города Сочи, поселка Лазаревское, города Туапсе, а также от города Новороссийск до поселка Джубга. На севере - строительство обхода Твери на трассе М-11 "Нева", на востоке - строительство до 2024 года скоростной автодороги М-12 Москва - Казань, до 2030 года - планируется "дойти" до Екатеринбурга, в горизонте до 2035 - довести до 1 категории весь автодорожный маршрут на восток вплоть до Кузбасса, продолжил Петушенко.

При этом в компании отмечают, что все крупные стройки "Автодора" попали в перечень инфраструктурных проектов, разрешительную документацию на которые будут согласовывать по упрощенной схеме.

"Перечень дорог, которые будут реализовываться по упрощенной схеме, утвержден правительством в рамках закона об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России", - пояснил глава департамента департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса Григорий Волков.

Для обеспечения финансирования такого глобального строительства правительство России прорабатывает механизм и необходимые нормативно-правовые акты для выпуска инфраструктурных облигаций, сообщил в ходе той же дискуссии замдиректора департамента регионального развития и инфраструктуры правительства России Валентин Иванов.