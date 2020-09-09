Россия вошла в топ-15 стран с самым стабильным интернетом и располагается на 13-м месте. Об этом сообщает компания Qrator Labs, которая специализируется на обеспечении доступности интернет-ресурсов и противодействии DDoS-атакам.

Лидером рейтинга является Бразилия, на втором месте находится Германия, на третьем - Швейцария. На четвертом располагается Украина, пятое место досталось Великобритании, шестое заняли Нидерланды, седьмое - Канада, восьмое - США, девятое - Франция, а десятое - Лихтенштейн.