Россия возобновит с девятого сентября авиасообщение с Египтом

Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Египтом. В среду, девятого сентября, "Аэрофлот" открывает полеты в Каир.

Вылет рейса SU400 из московского аэропорта "Шереметьево" в Каир будет осуществляться по понедельникам, средам и субботам. Обратный рейс SU401 в "Шереметьево" - по вторникам, четвергам и воскресеньям, пишет РИА Новости. Кроме того, египетская авиакомпания EgyptAir с 17 сентября возобновляет авиарейсы между Каиром и Москвой.

Напомним, на фоне пандемии коронавируса Россия с марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. В августе были возобновлены рейсы в Турцию, Великобританию, Швейцарию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию.

На минувшей неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Первый полет на Мальдивы запланирован на 10 сентября, а в Дубай - на 11 сентября.