С 10 сентября "Аэрофлот" возобновляет авиарейсы на Мальдивы

Полеты на Мальдивы "Аэрофлот" возобновит с 10 сентября. Об этом сообщила пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова, передает ее слова ТАСС.

Полеты в Мале будут выполняться с 10 сентября два раза в неделю. "Продажа билетов уже открыта", - сказала представитель компании. Накануне авиакомпания объявила о возобновлении рейсов в Каир и Дубай.

Как ранее сообщала "РГ", по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с момента открытия 3 сентября Россией авиасообщения с ОАЭ, Мальдивами и Египтом, количество запросов перелетов на Мальдивы выросло в шесть раз.

По данным сервера, в сентябре самые бюджетные цены на авиарейсы в Каир (Египет) начинаются от 8,8 тысячи рублей, в Дубай - от 12,5 тысячи рублей. Билет в Мале (Мальдивы) будет стоить минимум 28 тысяч рублей.