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09.09.2020 07:25
Рубрика: Экономика

Россия возобновляет полеты в Египет

Текст: Алексей Дуэль
Прерванное из-за пандемии авиасообщение с Египтом будет восстановлено сегодня. Полеты из "Шереметьево" в Каир начинает "Аэрофлот". Пока вылеты в столицу Египта назначены на понедельники, среды и субботы, обратные рейсы на вторники, четверги и воскресенья, следует из расписания.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Рейсы авиакомпании EgyptAir по такому же маршруту возобновятся с 17 сентября.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Регулярные и чартерные рейсы из России прекратились 27 марта из-за охватившей мир пандемии коронавируса. После этой даты выполнялись только перелеты для возвращения застрявших за границей граждан нашей страны домой, а также грузовые, санитарные, гуманитарные, технические и по отдельным разрешениям правительства.

Возобновление международного авиасообщения началось первого августа, когда отправились рейсы в Анкару, Стамбул и Великобританию. Также были разрешены полеты в Танзанию, однако таковых никто не запустил.

С 10 августа на полетные карты добавились турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан. А еще через пять дней возобновили сообщение со Швейцарией.

На прошлой неделе распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина были разрешены перелеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. В среду возобновляются рейсы в Каир, в четверг первый борт должен отправиться на Мальдивы, а 11 сентября - в Дубай.

Экономика Транспорт Авиатранспорт В мире Африка Египет Компании Авиация "Аэрофлот"

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