Россия возобновляет полеты в Египет

Рейсы авиакомпании EgyptAir по такому же маршруту возобновятся с 17 сентября.

Регулярные и чартерные рейсы из России прекратились 27 марта из-за охватившей мир пандемии коронавируса. После этой даты выполнялись только перелеты для возвращения застрявших за границей граждан нашей страны домой, а также грузовые, санитарные, гуманитарные, технические и по отдельным разрешениям правительства.

Возобновление международного авиасообщения началось первого августа, когда отправились рейсы в Анкару, Стамбул и Великобританию. Также были разрешены полеты в Танзанию, однако таковых никто не запустил.

С 10 августа на полетные карты добавились турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан. А еще через пять дней возобновили сообщение со Швейцарией.

На прошлой неделе распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина были разрешены перелеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. В среду возобновляются рейсы в Каир, в четверг первый борт должен отправиться на Мальдивы, а 11 сентября - в Дубай.