Россиянам предлагают привиться от гриппа отечественными вакцинами

Вакцинация от гриппа в России началась 1 сентября. Прививки бесплатны, их можно сделать в государственных поликлиниках, а также передвижных прививочных пунктах. При этом все используемые вакцины - отечественные.

Выбор вакцин широк - их производят несколько компаний, входящих в госкорпорацию "Нацимбио" (она по решению правительства выполняет роль оператора в осуществлении Нацкалендаря прививок), Институт гриппа имени Смородинцева, компания "Петровакс" - всего в госреестре лекарственных препаратов зарегистрировано (то есть разрешено к применению в России) более 20 вакцин против гриппа.

Зарегистрированы и зарубежные препараты - "Ваксигрипп" производства Sanofi Pasteur и "Инфлювак" от Abbott.

В госзакупках иностранные компании не участвуют - действует правило "третий лишний": когда на торги выходит хотя бы два российских производителя лекарств, зарубежные производители к участию уже не допускаются. Поэтому все прививки в госмедучреждениях (и за государственный счет) выполняются только российскими препаратами.

Однако частные клиники имеют право закупать и импортные вакцины. Хотя с точки зрения логистики это им не выгодно. Вакцины от гриппа "живут" только один год - каждый сезон по рекомендации ВОЗ меняется их состав. Поэтому неиспользованные во время прививочной кампании остатки просто уничтожаются.

Ряд частных клиник все же планирует закупки произвести и предложить своим пациентам. Но это может произойти уже глубокой осенью, сообщил "Коммерсантъ". В сети "Будь здоров" изданию сообщили, что импортная вакцина будет доступна в лучшем случае в конце октября-начале ноября, не уточнив, какая именно. В "Медси" ориентируются на октябрь. В "Мать и дитя" также сказали про ноябрь и не назвали конкретную вакцину.

В аптеки импортные вакцины также не поступают - купить их самостоятельно и сделать прививку самому не получится. "Аптечные сети в принципе неохотно берут на реализацию вакцины, - пояснила "РГ" глава Аптечной гильдии Елена Неволина. - Это особый вид препаратов, с очень ограниченным сроком годности и к тому же нуждающийся в особых условиях хранения. В основном вакцины поступают в медицинские учреждения, спрос на них в аптеках низкий. Если покупатели и спрашивают, то только импортные вакцины. Одним словом, для аптек это нерентабельный товар. Но должна сказать, что наши противогриппозные вакцины - надежные, поэтому, по моему мнению, нужно спокойно идти и прививаться отечественной вакциной".

Врачи тоже рекомендуют не ждать октября и ноября, а сделать прививку не откладывая, еще до наступления холодов. Тем более, в этом сезоне, когда нам угрожает не только грипп, но и коронавирус.

"Наши вакцины не уступают импортным в надежности и безопасности. Иммуногенность у всех вакцин - и российского производства, и импортных, примерно одинаковая. Прививаться можно любой", - пояснил "РГ" заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова профессор Михаил Костинов.