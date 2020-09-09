Росстат улучшил оценку потерь экономики от пандемии во II квартале

Согласно первой оценке Росстата, ВВП России за II квартал сократился на 8%.

Опубликованная в августе предварительная оценка ВВП за II квартал, на который пришелся пик пандемии, была чуть хуже - 8,5% в годовом выражении, но и она оказалась заметно лучше всех ранее делавшихся прогнозов, в том числе официальных.

Разницу в 0,5% Росстат объяснил уточнениями статистической отчетности, представленной предприятиями, а также получением дополнительной информации от Банка России. При этом Росстат предупреждает, что при последующих оценках ВВП (первая выполняется производственным методом, последующие методом использования доходов и методом формирования по источникам доходов) уточнения индекса физического объема ВВП могут быть более существенными, чем обычно при регулярных пересмотрах квартальных оценок ВВП. "Во II квартале 2020 года произошло изменение устоявшихся тенденций и соотношений макроэкономических показателей, которые используются при предварительных оценках", - объяснили в Росстате.

В условиях карантинных ограничений в наибольшей степени, по оценке Росстата, сократилась добавленная стоимость в отраслях сервисной экономики, включая деятельность гостиниц и ресторанов (-56,9%), деятельность в области культуры и спорта (-28,0%), транспорт (-19,3%), торговлю (-12,7%) и прочие услуги населению (-28,6%). Из-за падения нефтяных цен и сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+ существенное падение отмечено в добывающей промышленности (-12,8%), переработка пострадала меньше (-7,9%).