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09.09.2020 19:50
Рубрика: Экономика

Ростуризм смягчит условия программы кэшбека за туры по России

Текст: Марина Трубилина
Минимальная стоимость тура по России, за который покупатель получит получит кэшбек, будет снижена, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Программа получения кэшбека за приобретение туров по России действовала в конце августа. За неделю, как сообщает Догузова, туры на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей приобрели около 70 тысяч человек. За тур дороже 25 000 рублей можно было вернуть от 5000 до 15000 рублей, в зависимости от его стоимости.

Сегодня вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства предложил продлить программу до конца новогодних каникул.

Условия программы, заявила Догузова, будут скорректированы. Окно продаж будет больше по времени. Минимальное количество ночей в туре сократится с 4 до 2. "Это открывает возможности для коротких поездок на выходные", - поясняет глава Ростуризма. Соответственно будет снижена и минимальная стоимость подходящих под действие программы туров.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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