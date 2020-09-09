TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в мире в августе

Приложение китайской социальной сети TikTok стало самым загружаемым мобильным приложением августа. Об этом сообщают аналитики компании Sensor Tower.

Всего TikTok загрузили более 63 млн раз. Больше всего социальной сетью интересовались жители Индонезии (загрузки приложения из этой страны составляют 11% от общего числа) и Бразилии (9% от общего количества установок).

Второе место среди неигровых приложений занял Zoom - его установили 52,2 млн раз. 25% установок Zoom в августе пришлось на Индию, 19,5% - на США. Приложения "империи Facebook" вместе с основным клиентом социальной сети, Instagram и WhatsApp занимают места с третьего по пятое соответственно.