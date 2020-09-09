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09.09.2020 17:05
Рубрика: Легковые авто

Toyota открыла онлайн-магазин по продаже авто с пробегом

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota Motor Corporation объявила об открытии интернет-магазина подержанных автомобилей. Все документы можно оформить онлайн.

Фото: Пресс-служба Kia
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Пока сервис доступен только на территории Японии, где Toyota стала первым автопроизводителем, предложившим подобную услугу.

В компании говорят, что интернет-магазин авто с пробегом - забота о клиентах: в настоящее время всё ещё сохраняется опасность распространения коронавирусной инфекции.

Другое обстоятельство: занятость населения - японцы не успевают в шоу-рум до закрытия, а интернет-магазин работает круглосуточно, без перерывов и выходных.

В будущем Toyota планирует организовать онлайн-продажи новых машин.

#Toyota