Toyota открыла онлайн-магазин по продаже авто с пробегом

Toyota Motor Corporation объявила об открытии интернет-магазина подержанных автомобилей. Все документы можно оформить онлайн.

Пока сервис доступен только на территории Японии, где Toyota стала первым автопроизводителем, предложившим подобную услугу.

В компании говорят, что интернет-магазин авто с пробегом - забота о клиентах: в настоящее время всё ещё сохраняется опасность распространения коронавирусной инфекции.

Другое обстоятельство: занятость населения - японцы не успевают в шоу-рум до закрытия, а интернет-магазин работает круглосуточно, без перерывов и выходных.

В будущем Toyota планирует организовать онлайн-продажи новых машин.