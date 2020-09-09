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Умер басист Bay City Rollers Иэн Митчелл

Новости
    09.09.2020, 13:25
Текст:   Олег Усков

Басист Иэн Митчелл, игру которого вы можете слышать на альбоме Dedication легендарного шотландского ВИА Bay City Rollers, умер в возрасте 62 лет.

Об этом говорится в сообщении на официальной Facebook-странице группы. Причина смерти музыканта не названа.

Семнадцатилетний Митчелл, заменивший на басу Алана Лонгмьюира в 1976 году, был из Северной Ирландии, то есть единственным участником группы не из Эдинбурга. И через семь месяцев покинул BCR.

The Bay City Rollers - одна из наиболее коммерчески успешных групп Великобритании семидесятых, продала в общей сложности более семидесяти миллионов пластинок.

Десять синглов BCR входили в UK Top Ten, два из них, Bye Bye Baby и Give a Little Love (оба - 1975 год) - поднимались до первого места.

Два первых альбома группы - Rollin' (1974) и Once Upon A Star (1975) возглавляли национальный хит-парад, вызвав т.н. "роллерманию", второй по мощности после "битломании" подростковый музыкальный культ в Великобритании.

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