В Дне письменности в Белыничах приняли участие представители десяти стран мира

В этом году литературной столицей Беларуси стали Белыничи - город, подаривший миру одного из самых известных русских "передвижников", пейзажиста и тонкого лирика Витольда Бялыницкого-Бирулю.

Принять у себя День письменности имеют право города с многовековой историей. Алексей Столяров

Из всех белорусских художников он глубже всех пустил свои корни в российскую землю, прожив более 40 лет в Тверской области в усадьбе с поэтическим названием "Чайка". Второй главный герой прошедшего праздника - белорусское слово - во весь голос звучало с центральных стендов и литературных площадок.

Как музею подарили дом

Открывая праздник слова, вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко отметил, что День белорусской письменности - одна из важнейших традиций Беларуси:

- Вы видите, как преобразились Белыничи за время подготовки к фестивалю.

Этому предшествовала большая организационная работа со стороны Могилевского облисполкома. Глава государства уделяет большое внимание и оказывает большую поддержку тому, чтобы города, которые принимают праздник, преображались.

Для книголюбов - литературные гостиные, а вот поклонники живописи получили новый музейный объект: отреставрированное здание художественного музея им. В. Бялыницкого-Бирули. Хотя реставрацией, поправляет директор музея Татьяна Тикунова, этот процесс назвать вряд ли можно: от старого здания в наследство остался только фундамент.

- Сначала хотели все сохранить, увеличив лишь площади. Но после проверок решили построить новое здание: так и дешевле, и безопаснее. Теперь мы имеем пространство в 800 квадратных метров.

Один из четырех залов музейщики планируют приспособить для привозных выставок. И вполне возможно, жителей Белыничей скоро порадует совместный проект музея с филиалом Тверской областной картинной галереи - той самой знаменитой "Чайки", с которой связана большая часть творческой и личной жизни Витольда Бялыницкого-Бирули. По крайней мере, заведующая филиалом Елена Тимакова (к слову, внучатая племянница художника) не исключает такой возможности.

День письменности - это большой праздник для книголюбов. Потому книгам в Белыничах на целых два дня отдали всю центральную улицу города. Фото: Алексей Столяров

За одним столом

Ежегодно в один из дней форума за международным "круглым столом", одним из организаторов которого является Постоянный Комитет Союзного государства, встречаются писатели, поэты, переводчики, издатели, критики и редакторы. В этом сезоне Союз писателей Беларуси пригласил к беседе более 60 участников из десяти стран. Главная особенность нынешнего "круглого стола" - онлайн-формат. Новая форма общения проложила мостик через города и страны: литераторы из России, Азербайджана, Грузии, Испании, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы и Молдовы встретились с белорусскими коллегами благодаря сервису Zoom. Среди приглашенных к беседе - более десятка представителей российской творческой интеллигенции: заведующая музеем Янки Купалы в деревне Печищи (Республика Татарстан) Римма Абызова, главный редактор литературно-художественной газеты "Горцы" Марат Гаджиев, главный редактор издательства "Художественная литература" писатель Георгий Пряхин и многие другие. За "круглым столом" в этом сезоне обсуждали слово, его созидающую и разрушающую силу. Елена Стельмах уверена, что слово - ценнейший элемент отношений между людьми:

- Нужно помнить, что любое слово - это действие. Поэтому важно, чтобы слово объединяло.

Международные "круглые столы", которые ежегодно собирают литераторов на Дне письменности, - это не только возможность укрепить культурные мосты, но и выстроить литературные мосты дружбы. По итогам таких встреч издательство "Мастацкая літаратура" уже несколько лет выпускает литературные альманахи "Созвучие" и "Далягляды".

Георгий Пряхин: У нас явный дефицит читателя

Фото: Роман Щербенков

На платформе Zoom прошел международный "круглый стол" "Художественная литература как путь друг к другу: слово - созидающее и разрушающее". Одним из участников встречи стал известный писатель, главный редактор издательства "Художественная литература" Георгий Пряхин.

Георгий Владимирович, какое впечатление у вас от встречи?

Георгий Пряхин: Самое благоприятное. Во-первых, пусть и на расстоянии, я увидел своих друзей: Алеся Карлюкевича, Алеся Бадака, Елену Стельмах, Баянгали Алимжанова и других. Второе - мне понравилась сама атмосфера встречи, спокойная и конструктивная. Были умные, острые выступления и размышления. О месте литературы в сегодняшнем мире, о причинах резкого спада интереса к серьезному чтению.

Учитывая нынешнюю непростую ситуацию в Беларуси, насколько своевременным было это мероприятие?

Георгий Пряхин: Слово действительно может быть и созидательным, и разрушительным. Но общий пафос встречи, которая, кстати, проходила в белорусской глубинке (а белорусские представители участвовали в ней вживую, не онлайн), в городке Белыничи Могилевской области, был созидательным. Собеседники искали то, что всех нас объединяет, а не разводит по углам. Вспоминали Василя Быкова, Максима Танка, Михаила Шолохова. Знаменательно, что иностранные участники, включая российских, не выступали этакими менторами и советчиками - мы вместе искали ответы на одинаково злободневные для всех нас вопросы.

Какую главную проблему высветил этот "круглый стол"?

Георгий Пряхин: У нас явный дефицит читателя! Это связано еще и с тем, что книги стали слишком дороги, едва ли не предметом роскоши. Многие бумажные фабрики и даже типографии, в той же России, принадлежат иностранным инвесторам. Цены привязаны к доллару, и собственные по происхождению материалы и услуги мы вынуждены покупать по заграничным ценам. А книги, между прочим, помогают людям не только жить, но и выживать.

Каким образом?

Георгий Пряхин: Могу сослаться на сведения, как раз прозвучавшие на "круглом столе" из уст украинского участника: по статистическим данным, в это пандемийное время на первое место среди наиболее часто покупаемых товаров вышли, разумеется, продукты питания, на второе - всевозможные игровые девайсы (людям на изоляции надо отвлечься от грустных мыслей). А вот на третье почетное место вышла все-таки книга. Еще и поэтому ее нельзя приравнивать к предметам роскоши, она жизненно необходима. Но это уже вопросы большой экономики и даже большой политики.