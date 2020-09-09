В Калифорнии 14 человек пострадали при тушении природного пожара

Четырнадцать человек, включая пожарных, получили ожоги и отравление угарным газом при тушении крупного природного возгорания в центральной части американского штата Калифорния. Об этом пишет Associated Press.

"По данным Службы лесных угодий США, трое из пострадавших госпитализированы. Состояние одного из них - критическое. Из зоны природных пожаров в национальном лесопарке Сьерра специалисты ранее спасли 150 человек", - цитирует издание ТАСС.

В регионе зафиксировано свыше семи с половиной тысяч очагов возгорания. Огонь повредил 3 тысячи 959 домов и построек. Число жертв стихийного бедствия - восемь человек.

Площадь природных пожаров в Калифорнии уже выросла до около 930,7 тысяч гектаров - рекордный показатель в истории штата. Предыдущий был зафиксирован в 2018 году, тогда леса полыхали на площади около 793,2 тысяч гектаров. Природная стихия сопровождается еще и температурными рекордами. Метеорологи фиксируют в Калифорнии небывалую жару. В штате действует режим чрезвычайной ситуации.