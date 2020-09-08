Площадь лесных пожаров в Калифорнии превысила рекордные 881 тыс. га

Площадь природных пожаров в американском штате Калифорния возросла до 881 тысячи гектаров, побив предыдущий рекорд, установленный в 2018 году - тогда огонь уничтожил 793 тысячи гектаров леса. За минувшие 8 месяцев в результате сильных пожаров оказались разрушены более 3 300 строений. Жертвами стихийного бедствия стали восемь человек, сообщает ТАСС.

В минувшее воскресенье воздух в Лос-Анджелесе раскалился до 49,4 градуса. Это самый высокий показатель за всю историю метеонаблюдений в городе. Губернатор штата Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайной ситуации. Тушить возгорания мешает сильный ветер. Против огнеборцев и низкая влажность воздуха, отметили в местной пожарной службе.