В Калифорнии лесной пожар охватил более двух тысяч гектаров

Лесной пожар в округе Сан-Диего (штат Калифорния) распространился уже на площади свыше 2,1 тысячи гектаров. Таковы данные местной пожарной службы.

Возгорание удалось локализовать лишь на один процент. "Горение с критической/опасной скоростью распространения", - цитирует РИА Новости сообщение пожарных в Twitter. Природный пожар вызвал перебои в электроснабжении, поскольку от огня пострадало оборудование компании San Diego Gas & Electric.

Ранее сообщалось, что огонь приближается к населенному пункту Алпайн. Местные жители получили предупреждение об эвакуации.

Напомним, в середине 16 августа в районе Национального парка Долина Смерти в Калифорнии была зафиксирована рекордная температура +54,4 градуса по Цельсию. Из-за чрезвычайной жары и пожаров губернатор штата Гэвин Ньюсом объявил режим чрезвычайной ситуации.