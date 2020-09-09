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09.09.2020 01:58
Рубрика: Общество

В компании Google представили операционную систему Android 11

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новую операционную систему Android 11 презентовала американская корпорация Google. Пока она доступна для скачивания на телефоны только определенных брендов - Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo и Realme, но в перспективе количество устройств, на которые можно будет устанавливать новую систему - вырастет.

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"Android 11 поддерживают Pixel 2, 3, 3A, 4 и 4A. OnePlus подтвердила, что в США, Европе и Индии также можно будет скачать систему на смартфоны OnePlus 8 и 8 Pro", - со ссылкой на источник пишет "Коммерсант".

Ключевое изменение - перенос всех чатов из мессенджеров в отдельный раздел, чтобы они не терялись среди других уведомлений. Упростилось переключение между наушниками и колонкой, а всеми "умными" устройствами теперь можно управлять из одного раздела. Добавилась возможность предоставить одноразовый доступ приложений к камере, микрофону и местоположению.

Ранее сообщалось о том, то знаменитую "звонилку" Google (приложение "Телефон"), которая была доступна только на чистом Android и небольшом количестве "избранных" устройств, теперь можно устанавливать практически на любой смартфон.

Общество Компании Компании Информационные технологии Компании Информационные технологии Google

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