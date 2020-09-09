В Москве прошла презентация Секретариата Форума партнерства Россия-Африка

В Москве презентовали Секретариат Форума партнерства Россия-Африка и Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки. В торжественном мероприятии приняли участие спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, руководитель Института Африки РАН Ирина Абрамова, а также главы дипломатических миссий африканских государств и представили различных государственных компаний и бизнес-структур.

Секретариат Форума будет заниматься подготовкой к проведению в 2022 году второй встречи в верхах Россия - Африка. В его функции будут также входить организация ежегодных политических консультаций глав МИД РФ и "тройки" Афросоюза, координация вопросов развития сотрудничества России с африканскими интеграционными объединениями, политико-дипломатическое сопровождение проектов в странах Африки с участием ведущих российских государственных и частных компаний, а также иные аспекты подготовки к саммитам Россия - Африка.

Как напомнил Богданов, страны Африки располагают более чем четвертью голосов в Организации Объединенных Наций, что делает их серьезным политическим игроком. Они имеют мощную сырьевую базу, высокомотивированное экономически активное население, и в недалеком будущем континент станет одним из лидеров экономического развития. А Россию с ним объединяют давние связи, налажено партнерство по многим направлениям.

В ходе мероприятия Богданов рассказал, что в России особое внимание уделяют происходящему в Мали, где недавно произошел мятеж военнослужащих. "Мы хотим понять, какие у них планы, потому что, конечно, захват власти был неконституционным. Но есть вопросы практические, жизнедеятельность нашего посольства, - надо разобраться в обстановке", - отметил дипломат. По его словам, пришедшие к власти люди уже руководят процессами в стране, с ними налаживают контакты представители соседних стран, Африканский союз.

Что касается происходящего в Ливии, где уже долгое время продолжается противостояние между несколькими силами, то, как сообщил Богданов, российско-французские межведомственные консультации по этой проблематике пройдут в Москве 11 сентября. Вопрос создания демилитаризованной зоны в ливийских Сирте и Аль-Джуфре обсуждается со всеми заинтересованными сторонами, прежде всего с участием самих ливийских сторон. "Все зависит от их политической воли", - подчеркнул Богданов.

Упомянул дипломат и о возможности проведения встречи основных палестинских партий и движений в Москве. "Я думаю, что потребуется месяца полтора-два, чтобы они подготовились", - отметил Богданов. По его словам, Россия оставляет за палестинской стороной право выбрать удобное время для этого. "Чтобы обеспечить успех московской встречи, надо ее хорошо подготовить. Этим сейчас наши палестинские друзья будут заниматься", - добавил дипломат.

В рамках мероприятия было подписано партнерское соглашение между Фондом Росконгресс и Ассоциацией экономического сотрудничества со странами Африки.