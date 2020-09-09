В Роскачестве рассказали, почему опасно скачивать кино бесплатно

Специалисты Роскачества рассказали о двух обнаруженных в сети видах мошенничества при скачивании фильмов, музыки и других файлов и дают рекомендации и как не стать жертвой данных и подобных преступных схем.

В поисках фильма на вечер люди кликают на все подряд, торопясь получить доступ к интересующему контенту, утверждают эксперты. Многие готовы даже искать фильм на пиратских сайтах, которые часто вылезают на первой странице поиска. "Любой неосторожный клик по рекламе на пиратском онлайн-кинотеатре может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения или автоматическому переходу на фишинговый сайт. В некоторых случаях вредоносная функциональность встроена непосредственно в сам сервис", - считают в Роскачестве.

Кроме того, на популярных файлообменниках может содержаться вредоносное ПО: "Файлы, размещенные там, никто не проверяет на вирусы или шпионские "закладки" - все остается на совести тех, кто загружает файлы. Совершенно оправданно, что, при скачивании файлов с таких серверов, велика вероятность заразить свое устройство вирусом или внедрить в него троян, который будет шпионить за пользователем", - объясняют специалисты.

В Роскачестве советуют пользоваться только легальными сервисами: "В настоящее время в России инфраструктура платных сервисов с музыкальными подписками и онлайн-кинотеатров развилась настолько, что позволяет удовлетворить большинство запросов пользователей, не нарушая закон и не подвергая устройства опасности", - подчеркивает Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.