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09.09.2020 11:59
Рубрика: Digital

В Роскачестве рассказали, почему опасно скачивать кино бесплатно

Текст: Иван Черноусов
Специалисты Роскачества рассказали о двух обнаруженных в сети видах мошенничества при скачивании фильмов, музыки и других файлов и дают рекомендации и как не стать жертвой данных и подобных преступных схем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В поисках фильма на вечер люди кликают на все подряд, торопясь получить доступ к интересующему контенту, утверждают эксперты. Многие готовы даже искать фильм на пиратских сайтах, которые часто вылезают на первой странице поиска. "Любой неосторожный клик по рекламе на пиратском онлайн-кинотеатре может привести к загрузке вредоносного программного обеспечения или автоматическому переходу на фишинговый сайт. В некоторых случаях вредоносная функциональность встроена непосредственно в сам сервис", - считают в Роскачестве.

Фото: iStock
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Кроме того, на популярных файлообменниках может содержаться вредоносное ПО: "Файлы, размещенные там, никто не проверяет на вирусы или шпионские "закладки" - все остается на совести тех, кто загружает файлы. Совершенно оправданно, что, при скачивании файлов с таких серверов, велика вероятность заразить свое устройство вирусом или внедрить в него троян, который будет шпионить за пользователем", - объясняют специалисты.

В Роскачестве советуют пользоваться только легальными сервисами: "В настоящее время в России инфраструктура платных сервисов с музыкальными подписками и онлайн-кинотеатров развилась настолько, что позволяет удовлетворить большинство запросов пользователей, не нарушая закон и не подвергая устройства опасности", - подчеркивает Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Digital Интернет Госфонды и контрольные органы Роскачество

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