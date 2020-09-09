Видео: блогер повеселил Сеть, продавая арбузы на Lamborghini

Невероятный разрыв шаблона пережили покупатели на одном из турецких рынков, где загорелый улыбчивый парень продавал арбузы прямо из багажника ...Lamborghini Aventador. Более подходящего для перевозки грузов транспорта бойкий продавец, видимо, найти не смог.

Арбузы ценой в 5 лир (50 руб) за кило в багажнике суперкара ценой в 13-15 миллионов рублей? Умнее только колоть орехи смартфоном последней модели. Это ж явно какое-то мошенничество или ТВ-шоу со съемкой скрытой камерой. По крайней мере, так решили местные полицейские и задержали водителя (он, кстати, оказался, не местным жителем, а гражданином Ирана и, что более важно для понимания мотивов, блогером).

Веселый иранец выплатил солидный штраф за использование не предназначенной для перевозки грузов легковушки под сельхозпродукцию и на пару недель лишился прав. Но своей цели, судя по всему, добился. Ролик с суперкаром-арбузовозом посмотрели десятки тысяч пользователей и продолжают смотреть.