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09.09.2020 01:06
Рубрика: Общество

Вильфанд озвучил сроки наступления "бархатного сезона" на курортах РФ

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

"Бархатный сезон" на российских курортах наступит примерно во второй декаде сентября и продлится до середины первой декады октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: iStock
Вильфанд рассказал о необычных погодных аномалиях

Он уточнил, что "бархатным сезоном" принято называть период, когда показатели температуры воды и воздуха близки между собой. По словам метеоролога, на курортах все еще лето. Там температура воды +24…26 градусов, температура воздуха днем - около +30. "Конечно же, это не "бархатный сезон", а продолжение хорошего лета", - цитирует ТАСС Вильфанда.

Ранее Вильфанд уже сообщал, что в этом году "бархатный сезон" на юге России затянется. Это связано с тем, что море сильно прогрето, а значит, будет дольше обычного отдавать свое тепло атмосфере и почве.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ

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