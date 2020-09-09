Вильфанд озвучил сроки наступления "бархатного сезона" на курортах РФ

"Бархатный сезон" на российских курортах наступит примерно во второй декаде сентября и продлится до середины первой декады октября. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он уточнил, что "бархатным сезоном" принято называть период, когда показатели температуры воды и воздуха близки между собой. По словам метеоролога, на курортах все еще лето. Там температура воды +24…26 градусов, температура воздуха днем - около +30. "Конечно же, это не "бархатный сезон", а продолжение хорошего лета", - цитирует ТАСС Вильфанда.

Ранее Вильфанд уже сообщал, что в этом году "бархатный сезон" на юге России затянется. Это связано с тем, что море сильно прогрето, а значит, будет дольше обычного отдавать свое тепло атмосфере и почве.