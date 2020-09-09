Загитова отказалась от контрольных прокатов из-за "Ледникового периода"

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова отказалась от участия в контрольных прокатах сборной из-за участия в съемках в проекте Первого канала "Ледниковый период". Об этом сообщается на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

"Я приняла решение не участвовать в контрольных прокатах 12-13 сентября, так как на данный момент мне очень интересно попробовать себя в новом амплуа в качестве ведущей "Ледникового периода". Прошу с пониманием отнестись к моей просьбе и согласовать данное решение", - приводит ФФККР слова Загитовой.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка примет участие в прокате. Однако в конце 2019 года спортсменка объявила, что делает перерыв в карьере. Тем не менее перед началом нынешнего сезона она была включена в состав сборной России, но недавно выяснилось, что Загитова стала ведущей проекта "Ледниковый период" на Первом канале.