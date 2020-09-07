Загитова стала ведущей "Ледникового периода"

Загитова станет одной из ведущих популярного телевизионного проекта. Также ведущим программы станет олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Урманов.

О подробностях работы Загитовой в "Ледниковом периоде" рассказал продюсер проекта Илья Авербух. Он отметил, что она четыре дня в неделю будет участвовать в съемках.

"Не вижу никаких сложностей для человека продолжать карьеру",- сказал Авербух РИА Новости.

В конце прошлого года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Несмотря на то, что она была включена в состав сборной на нынешний сезон, олимпийская чемпионка не попала в число участник Кубка России, который является отбором к чемпионату страны.