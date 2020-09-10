Андрей Туманов, телеведущий:

Может быть, отмена процедуры письменного оформления согласия на медицинскую помощь ускорит процесс спасения наших граждан. Но мне кажется, это только формально. Скорее всего, именно для врачей неотложной помощи мало что изменится. Врачи "скорой" действуют по обстоятельствам: если человеку без нее никак не обойтись, речь идет о жизни и смерти - немедленно помогают, минуя всякие бумажки. Вряд ли в таких случаях пострадавший категорически откажется от помощи.

Другое дело - непонятно, как вести себя, когда ребенка надо спасать, а родители против, к примеру, переливания крови... Здесь я бы встал, безусловно, на сторону врачей. Я вообще хочу сказать: несмотря на то что у нас огромное количество людей с высшим образованием, мракобесие идет полнейшее. Нельзя идти на поводу этой безграмотности, когда 50 процентов людей заявляют: нам таблеток не надо, мы будем чай травяной заваривать при особо тяжелых показаниях. Мы этим можем капитально навредить своему здоровью. Всякое бывает, но лучше находить какую-то золотую середину, пусть лучше медики помогают. Мое мнение: врачи должны прежде всего спасать жизнь, а потом уже думать о последствиях.

Сам я вызывал "скорую" достаточно давно. Я сломал бедро, меня отвезли, сразу же положили на операционный стол. Хочу сказать, в "скорой помощи" работают не просто врачи, а скорее люди, для которых это какое-то призвание. Человек не пойдет туда, чтобы зарабатывать деньги, просто пересиживать время. Как правило, это люди героические, люди очень хорошие. Особая каста, они постоянно уставшие, замордованные, видно, что не очень богато живут. Почти всегда отзывчивые. Конкретно у меня не было случаев, чтобы меня что-то не устраивало в оказании помощи мне или моим родственникам.

Знаете, кстати, сколько в США стоит "скорая помощь"? Примерно десять тысяч долларов. И вам не покроет эту сумму даже медицинская страховка. Обеспеченные там, конечно, пользуются услугами "скорой помощи", она вызывается на аварию. В остальных случаях практически в любом состоянии люди едут в больницу сами или их отвозят родственники, так что у нас по сравнению с Америкой "скорая" на порядок лучше работает.

Среди моих близких друзей очень много врачей. Признаться, и я когда-то хотел лечить людей, но, как говорится, связался с "дурной" компанией и поступил в МГУ. Я могу сказать, что все врачи - увлеченные люди, они все пытаются помимо лечения развиваться, читать специальную литературу, сами что-то придумывают. Это люди думающие. Добрые. Хотя иногда отпечаток профессии отражается на них. Но когда случается что-то - все равно все бегут к доктору.

Я считаю, что надо качественно обучать наших людей навыкам первой медицинской помощи. Прямо со школы. Не все могут оказать нужную неотложную помощь вовремя, до приезда врачей. Докторов у нас хоть и много, но их всегда будет не хватать, есть, к примеру, отдаленные населенные пункты, куда мало кто приедет. Если случилась автоавария, доктору, бывает, ехать полчаса, да еще и по пробкам.

Я в свое время, когда хотел поступать на врача, очень хорошо научился оказывать первую помощь, у меня есть кое-какие фельдшерские навыки, я не боюсь крови, и мне жизнь будто специально подкидывает огромное количество случаев, в которых я помогаю. Всегда останавливаюсь, когда авария. Как-то спас жизнь - остановил артериальное кровотечение у женщины. Там была дорога каждая секунда. А был еще случай, когда у меня умер на руках человек. Я не врач, но знаю, что такое перевязка, блокировка сломанных конечностей.

Во многих европейских странах, кстати, полиция тоже обучается первой помощи. Любой полицейский может работать фельдшером. У нас же приезжают на аварию, смотрят, стоят, курят и ждут. Чем больше будут уметь помогать в первые секунды, тем меньше будет работы медикам и больше шансов спасти жизнь.