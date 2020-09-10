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10 сентября 2020 г.

Постановление правительства Астраханской области от 10 сентября 2020 года № 417-П "О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив в абзаце пятом подпункта 17.8 пункта 17 Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением, цифры "10" цифрами "50".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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