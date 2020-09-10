Блогеры смастерили кабриолет из перевернутого Volvo

Удивить и рассмешить избалованного разнообразным интернет-контентом пользователя становится всё труднее и труднее, все занимательное, страшное и забавное, похоже, уже кем-то снято и выложено в Сети, но наши старые знакомцы с YouTube-канала "Гараж 54" не сдаются. На этот раз они решили перевернуть все с ног на голову, а потом поехать, то есть смастерили первый в России кабриолет-перевертыш.

Чтобы сделать действительно эффектную машину, кузов древнего Volvo с аккуратно срезанной крышей и стойками перевернули и надели на базу такой же старой, но еще способной передвигаться "Славуты". Попали практически в размер (ланжероны иномарки легли точнехонько на панели ЗАЗ), как перчатка на руку. Залезать в салон стало, конечно, немного неудобно, но искусство, как мы помним, требует жертв.

Внешне получилось эффектно и настолько заниженно, что колес "Славуты" практически не стало видно. С некоторых ракурсов легко могло показаться, что Volvo ползет по дороге сам, благодаря силе мысли водителя и из уважения к традициям шведского автопрома.

Тестовый выезд по окраинам города собрал десятки восторженных отзывов и заслужил множество поднятых вверх больших пальцев: годно, круто, креативно. Из минусов Volvo-перевертыша: а) стиснутые кузовом иномарки передние колеса поворачивались с трудом, б) при скорости выше 20 км/ч никак незафиксированный кузов иномарки начинает покачиваться и цеплять асфальт, в) отсутствие лобового стекла смазывает все все приятные ощущения от езды на кабриолете в условиях теплого новосибирского сентября.