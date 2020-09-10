ЦБ рассказал, что будет с экономикой при второй волне пандемии

Всего ЦБ представил четыре сценария экономического развития на среднесрочную перспективу - базовый, дефляционный, проинфляционный и рисковый.

По первому сценарию мировая экономика будет восстанавливаться медленно в целом до конца 2023 года. К концу 2022 года цены на нефть стабилизируются около 50 долларов за баррель (сейчас около 40 долларов). Российская экономика продолжит устойчиво восстанавливаться в 2021 и 2022 году, а к III кварталу 2022 года доберется до потенциального уровня выпуска. Инфляция, как и сейчас, останется вблизи 4%.

Дефляционный сценарий допускает, что ограничительные меры из-за коронавируса в мире будут сохраняться долгое время. Цена на нефть опустится до 35 долларов за баррель в 2021 году и вырастет до 50 долларов за баррель только после 2023 года, при этом сделка ОПЕК+ будет продлена. Экономика России в этом сценарии будет восстанавливаться слабо, потребительская активность не вернется на докризисные уровни, склонность людей к сбережениям повысится, а бизнес будет откладывать инвестиционные проекты.

Проинфляционный сценарий предполагает более глубокое падение потенциального уровня выпуска мировой экономики, хотя он предполагает и ослабление эпидемии, и восстановление мировой экономики. Цена на нефть в этом сценарии снижается до 35 долларов и к 2023 году вырастает только до 42-43 долларов за баррель. Также здесь предполагается, что поддержка российской экономики через меры бюджетной политики будет более долгой, возврат к бюджетному правилу произойдет только в 2023 году.

Наконец, рисковый сценарий допускает и повторный рост заболеваемости коронавирусом в мире и вероятные другие экономические шоки - усиление торговых войн, геополитической напряженности, долговых проблем отдельных государств и отраслей.

По этому сценарию цены на нефть падают до 25 долларов за баррель, даже несмотря на сделку ОПЕК+ и медленно восстанавливаются только к 35 долларам к концу 2023 года. В России при этом с 2021 года усиливается проинфляционное давление из-за ослабления курса рубля и вероятно более мягкой бюджетной консолидации.