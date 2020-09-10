Deutsche Bank спрогнозировал наступление "эпохи беспорядка"

"Эпоха беспорядков" сменит длившуюся 40 лет эпоху глобализации. Об этом говорится в исследовании Deutsche Bank.

По данным аналитиков, новая эпоха будет характеризоваться возвышением китайской экономики над США и их противостоянием в экономической сфере, ростом глобального долга, политики "вертолетных денег" от центральных банков, усилением влияния молодых поколений.

Прогнозируется, что страны столкнутся с ростом инфляции, пишет РБК. Также будут вызывать озабоченность вопросы климата, конкуренция поколений и новая технологическая революция. Авторы исследования полагают, что "беспорядок" будет определять новую эпоху на первых порах - десятилетие или больше.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии. По словам главы ВОЗ, история учит тому, что вспышки болезней и пандемии "являются, по сути, частью жизни". Основная же задача сейчас - научиться оперативно выявлять болезни и предотвращать их распространение.