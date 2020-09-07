В ВОЗ призвали мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не станет последней, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.

По этой причине мировому сообществу нужно заранее готовиться к новым вспышкам. "Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен (к ней) в большей степени, чем в этот раз", - сказал Гебрейесус, слова которого приводит ТАСС.

По словам главы ВОЗ, история учит тому, что вспышки болезней и пандемии "являются, по сути, частью жизни". Основная же задача сейчас - научиться оперативно выявлять болезни и предотвращать их распространение. Для этого странам следует "инвестировать в общественное здравоохранение, и особенно в первичную медицинскую помощь", полагает Гебрейесус.