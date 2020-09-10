Для тушения пожара в порту Бейрута привлекли военные вертолеты

Ливанская армия направила свои вертолеты в помощь пожарным, борющимся с огнем в порту Бейрута. Об этом сообщает Al Jazeera.

Отмечается, что возгорание произошло на складе, где хранились шины и горюче-смазочные материалы, в зоне беспошлинной торговли порта. Причина пожара пока не установлена.

По данным Ливанского общества Красного Креста, пострадавших в результате ЧП на данный момент нет. Компании, офисы которых находятся неподалеку от порта, призвали своих сотрудников покинуть район ЧП. Местные жители также предупреждают друг друга о пожаре. В соцсетях уже появились фотографии и ролики, на которых видны клубы черного дыма и языки пламени.

Пожар вспыхнул спустя чуть больше месяца после того, как в порту Бейрута прогремел мощный взрыв, унесший жизни почти 200 человек. Были разрушены сотни домов. Столица Ливана была объявлена районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.