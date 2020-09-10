В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар

Сильный пожар вспыхнул в порту Бейрута, где в прошлом месяце прогремел разрушительный взрыв. Как передает Arab News, над ним поднимается большой столб черного дыма, видны языки пламени.

На данный момент не ясно, что послужило причиной возгорания. По данным некоторых местных СМИ, в порту может гореть мусор. В то же время Reuters сообщает, что там загорелся склад масла и шин.

На место уже прибыли пожарные и военные.

Напомним, в начале августа в порту ливанской столицы в результате взрыва аммиачной селитры и последовавшего за ним пожара погибли около 200 человек. Были уничтожены или повреждены сотни домов. Бейрут признан районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.