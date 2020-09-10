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10.09.2020 14:17
Рубрика: В мире

В порту Бейрута вспыхнул сильный пожар

Текст: Юрий Когалов

Сильный пожар вспыхнул в порту Бейрута, где в прошлом месяце прогремел разрушительный взрыв. Как передает Arab News, над ним поднимается большой столб черного дыма, видны языки пламени.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Возле порта Бейрута найдены 4 тонны нитрата аммония

На данный момент не ясно, что послужило причиной возгорания. По данным некоторых местных СМИ, в порту может гореть мусор. В то же время Reuters сообщает, что там загорелся склад масла и шин.

На место уже прибыли пожарные и военные.

Напомним, в начале августа в порту ливанской столицы в результате взрыва аммиачной селитры и последовавшего за ним пожара погибли около 200 человек. Были уничтожены или повреждены сотни домов. Бейрут признан районом бедствия, в городе до 19 сентября введен режим чрезвычайного положения.

В мире Ближний Восток Ливан РГ-Фото

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