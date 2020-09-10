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10.09.2020 04:50
Рубрика: Digital

Эксперт предупредил о проблемах при изменении настроек смартфона

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Если у вас возникли какие-либо проблемы со смартфоном, лучше обратиться за помощью к специалистам, а не пытаться самим все исправить. И от выбора ремонтной мастерской также зависит многое. "Здесь тот же принцип, что и с автомобилями. Лучше обращаться в крупные центры компаний-производителей", - посоветовала Ольга Тимофеева, операционный директор Gamesup42.

Фото: istock
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Если же владелец смарфтона сам что-то удалит в приложениях или попытается изменить настройки SIM-карты - последствия могут быть весьма печальными. В результате неосторожных действий можно остаться без интернета или потерять сеть. По словам Тимофеевой, некоторые операторы сотовой связи идут на хитрость.

"Подписки или платные услуги встроены в меню SIM-карты. Не стоит пытаться их отключить", - цитирует эксперта агентство "Прайм".

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