Эксперт предупредил о проблемах при изменении настроек смартфона

Если у вас возникли какие-либо проблемы со смартфоном, лучше обратиться за помощью к специалистам, а не пытаться самим все исправить. И от выбора ремонтной мастерской также зависит многое. "Здесь тот же принцип, что и с автомобилями. Лучше обращаться в крупные центры компаний-производителей", - посоветовала Ольга Тимофеева, операционный директор Gamesup42.

Если же владелец смарфтона сам что-то удалит в приложениях или попытается изменить настройки SIM-карты - последствия могут быть весьма печальными. В результате неосторожных действий можно остаться без интернета или потерять сеть. По словам Тимофеевой, некоторые операторы сотовой связи идут на хитрость.

"Подписки или платные услуги встроены в меню SIM-карты. Не стоит пытаться их отключить", - цитирует эксперта агентство "Прайм".