Фото: двойник Элвиса поженил Лили Аллен и Дэвида Харбора в Лас-Вегасе

Британская певица Лили Аллен и актёр из "Очень странных дел" Дэвид Харбор обвенчались в свадебной часовне Грейсленда, после чего получили лицензию на брак, которая позволит им в течение года официально узаконить свои отношения. Церемонией венчания руководил двойник короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
"На свадьбе, устроенной самим королем, народная принцесса вышла замуж за своего преданного, низкого происхождения, но доброго владельца кредитной карты. Красивая церемония, любезно освещенная пепельным небом горящего штата, находящегося в милях отсюда, в разгар глобальной пандемии", - так подписал серию снимков Харбор.
После они отправились отпраздновать событие в бургерную IN-N-OUT.
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In a wedding officiated by the king himself, the people’s princess wed her devoted, low born, but kind credit card holder in a beautiful ceremony lit by the ashen skies courtesy of a burning state miles away in the midst of a global pandemic. Refreshments were served at a small reception following.
На торжественной церемонии присутствовали также дочери Аллен от предыдущего брака: Этель Мари и Марни Роуз.