Новости

Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 20:01
Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 19:35
Вышел трейлер слэшера про обмен телами "Дичь" с Винсом Воном 18:45
Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят 18:34
Фото и видео: рэпер Моргенштерн стал "Женщиной года" 18:30

Фото: двойник Элвиса поженил Лили Аллен и Дэвида Харбора в Лас-Вегасе

Новости
    10.09.2020, 20:21
Текст:   Айгуль Бакирова

Британская певица Лили Аллен и актёр из "Очень странных дел" Дэвид Харбор обвенчались в свадебной часовне Грейсленда, после чего получили лицензию на брак, которая позволит им в течение года официально узаконить свои отношения. Церемонией венчания руководил двойник короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.

Фото: kino-teatr.ru
В Москве обокрали актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200"

"На свадьбе, устроенной самим королем, народная принцесса вышла замуж за своего преданного, низкого происхождения, но доброго владельца кредитной карты. Красивая церемония, любезно освещенная пепельным небом горящего штата, находящегося в милях отсюда, в разгар глобальной пандемии", - так подписал серию снимков Харбор.

После они отправились отпраздновать событие в бургерную IN-N-OUT.

На торжественной церемонии присутствовали также дочери Аллен от предыдущего брака: Этель Мари и Марни Роуз.

Новости

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 18:16
Умерла актриса Дайана Ригг, Королева Шипов из "Игры престолов" 17:17
Режиссер "Викинга" снимет драму с Робаком про сирийский конфликт 16:27
Умер легендарный музыкант, основатель Silver Apples Симеон Кокс 16:03
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
Коронавирус сорвал съемки новых сезонов "Атланты" 15:41
Вышел трейлер сериала с Кейт Марой о любви учительницы и школьника 14:41
Вышел трейлер "Красных пророчеств" с Невским и Майклом Мэдсеном 13:50
⧣ фото
Фото: instagram.com/ sarik_andreasyan
Сарик Андреасян начал съемки сериала про Чикатило 09.09.2020
Телеведущая Роза Сябитова перенесла серьезную операцию 08.09.2020
Круз над пропастью: возобновлены съемки фильма "Миссия невыполнима 7" 07.09.2020
⧣ Соединенное Королевство
Фото: www.kinopoisk.ru
Дейзи Ридли: В Disney не знали, что делать с происхождением Рэй 09.09.2020
Умер басист Bay City Rollers Иэн Митчелл 09.09.2020
Сценарист "Пианиста" Рональд Харвуд скончался в возрасте 85 лет 09.09.2020