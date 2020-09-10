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Фото и видео: рэпер Моргенштерн стал "Женщиной года"

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    10.09.2020, 18:30
Текст:   Козьма Лоханкин

Минутка безумия: российский рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, получил премию "Женщина года" от журнала Moda Topical.

Своей странной радостью рэпер поделился в Instagram, выложив фото и видео с церемонии вручения.

Валеев явился на мероприятие в богатом женском наряде с брендовой сумочкой.

"Ой девочки хочу поделиться с вами своей большой победой сегодня я получил премию ЖЕНЩИНА ГОДА! последние несколько месяцев я сидел и думал, а что же дальше? я уже стал самым популярным, прослушиваемым и обсуждаемым артистом 2020, и эта награда - глоток свежего воздуха для меня. Есть куда двигаться дальше! Теперь только вперёд! К новым вершинам!" - написал Алишер в Instagram (текст приводится в авторской редакции).

Моргенштерну 22 года. Ему удалось раскрутить свой видеоблог на YouTube, первый альбом рэпер выпустил в 2017 году.

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