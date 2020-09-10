Гендиректор "Спартака" опроверг интерес клуба к футболисту Кузяеву

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов опроверг информацию о том, что московский клуб предложил контракт полузащитнику сборной России по футболу Далеру Кузяеву.

Ранее в четверг "Спорт-Экспресс" сообщил о том, что "Спартак" сделал предложение Кузяеву, который находится в статусе свободного агента после истечения срока действия контракта с санкт-петербургским "Зенитом" прошедшим летом. По информации издания, "красно-белые" готовы платить игроку более 2,5 миллиона евро в год.

Однако Газизов, отвечая на вопрос РИА Новости, проявляет ли "Спартак" интерес к 27-летнему Кузяеву, заявил: "Нет". И отказался от дальнейших комментариев.