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10.09.2020 23:25
Рубрика: Спорт

Обещает бить

Харитонов уверен, что он нокаутирует Уильямса
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 204(8258)
10 сентября состоялась церемония взвешивания в преддверии поединка с участием российского бойца смешанных единоборств Сергея Харитонова и американца Дэнни Уильямса. Бой пройдет в Химках 11 сентября.

Харитонов оказался на 14 килограмм тяжелее оппонента - 127 против 113. Напомним: для россиянина это будет дебют в боксе. Ну а Уильямс известен, в частности, тем, что в 2004 году ему удалось нокаутировать легендарного Майка Тайсона.

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- Признаюсь честно: октагон я не оставлял, продолжаю тренироваться. Но для меня выступить на профессиональном ринге было мечтой. Приложу все усилия, чтобы за столь короткий промежуток подготовиться и проявить себя, - отметил Харитонов на церемонии взвешивания. - Я порву Уильямса на ринге. Он серьезный боксер, достойный парень, но все прелюдии закончатся после того, как мы выйдем на ринг. Хочу победить нокаутом.

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