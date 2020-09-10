Инвестиционные проекты потребуют контроля независимых экспертов

Результаты ежегодного, шестнадцатого по счету, исследования рынка крупнейших российских оценочных компаний, проведенного рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) по итогам 2019 года, показали, что сегмент профессиональных услуг в области оценки вышел из стагнации, но наращивание этого успеха оказалось под угрозой - помешали карантин и общее снижение деловой активности.

Темп роста суммарных доходов ста крупнейших оценочных организаций (рэнкинг по выручке доступен на сайте www.raex-a.ru) составил в 2019 году 14 процентов (при годовой инфляции 3 процента), а их объем достиг 8 миллиардов рублей. Годом ранее рост выручки крупнейших оценочных компаний был более чем в два раза меньше - 6 процентов, а на фоне инфляции в 4,3 процента это выглядело стагнацией.

Однако повторить прошлогодние успехи отрасли, похоже, не удастся. Проведенный RAEX опрос участников рэнкинга показал, что у 44 из 78 компаний-респондентов выручка за первую половину 2020 года оказалась меньше, чем за аналогичный период 2019 года. В целом снижение суммарной выручки опрошенных компаний за первые шесть месяцев нынешнего года составило почти 15 процентов.

Эффективность через оценку

Среди причин роста в прошлом году - спрос на оценку залогового имущества, непрофильных и проблемных активов, оптимизация налогообложения и оспаривание результатов государственной кадастровой оценки, а также растущий интерес клиентов к оценке нематериальных активов.

"Наиболее востребованной была работа по заказам различных государственных органов, крупнейших государственных корпораций и естественных монополий, в основном по оценке пакетов акций и имущественных комплексов для целей приватизации, купли-продажи и аренды, а также управлению непрофильными активами", - поясняет Кирилл Кулаков, первый заместитель генерального директора компании "Центр независимой экспертизы собственности" (ЦНЭС).

Востребованной осталась оценка и при сделках M&A: "Большинство обращений клиентов и в 2019-м, и сейчас связано с подготовкой отчетов об оценке для целей сделок при слияниях и поглощениях", - говорит Елена Шувалова, директор департамента корпоративных финансов ALTHAUS. "За 12 месяцев 2019 года произошло 422 сделки M&A на сумму 55,71 миллиарда долларов, что на 31,8 процента больше по сравнению с 2018 годом. Лидером по объему сделок M&A стал ТЭК; также в этом списке и предприятия финансовой отрасли, IT-компании, сфера недвижимости", - делится примером Даниил Слуцкий, генеральный директор компании "Оценка бизнеса и консалтинг" (ОБИКС).

"Кроме этого, добавились проекты по реализации непрофильных и проблемных активов. В условиях неопределенности компании стали больше задумываться об управлении ликвидностью и повышении эффективности управления бизнесом", - продолжает Елена Шувалова.

Высокие темпы роста наблюдались в сегменте оценки оборудования и транспорта. За год выручка участников рейтинга подросла здесь, по сопоставимым данным, на 16 процентов и составила 578,6 миллиона рублей (9 процентов в структуре общих доходов по рэнкингу). Лидеры сегмента отмечают повышение значимости для бизнеса технически сложного оборудования. "Спрос на эту услугу сохраняется, постепенно трансформируясь в комплексную технологическую и экономическую экспертизу. Банкам и инвесторам нужна не просто индексация балансовой стоимости, а комплексный подход к ликвидности объекта, востребованности технологии и продукта, окупаемости инвестиций", - отмечает Федор Спиридонов, управляющий партнер Группы компаний SRG.

Более стремительно доходы крупнейших оценочных компаний росли от оценки нематериальных активов и интеллектуальной собственности: в 2019 году они повысились на 32 процента и составили 312,3 миллиона рублей (6 процентов в структуре доходов участников рэнкинга). Одним из факторов обращений за оценкой здесь выступает необходимость принятия к учету объектов нематериальных активов (НМА), выявленных при инвентаризации, в том числе для права на налоговую льготу. "2019 год был вторым и последним в льготном периоде по налогу на прибыль при принятии НМА к учету по итогам инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности. Многие стремились успеть в этот период. К тому же к большинству серьезных игроков рынка пришло понимание необходимости качественного хозяйствования в части интеллектуальных прав", - рассказывает Ксения Третьякова, генеральный директор Value ARKA consulting.

Главное и дорогое

Крупнейшими в оценочной деятельности остаются два сектора - оценка недвижимого имущества и оценка бизнеса (предприятий) и ценных бумаг. Выручка участников рейтинга по итогам 2019 года здесь составила 2,6 миллиарда рублей и 1,9 миллиарда рублей соответственно (42 процента и 33 процента от общей выручки по рэнкингу). Темпы роста доходов от оценки бизнеса в прошлом году составили 8 процентов, а от оценки недвижимости - 15 процентов. Основная часть хозяйственных операций и сделок не проходит без использования активов этих направлений, отсюда и стабильность спроса на их обязательную или инициативную оценку.

Весомый вклад в оценку недвижимости в прошлом году снова внесло стремление хозяйствующих субъектов к экономии путем оспаривания кадастровой стоимости недвижимого имущества. "С января 2019 года в качестве налогооблагаемой базы налога на имущество во многих субъектах РФ и Москве была утверждена новая кадастровая стоимость и, поскольку при пересмотре кадастровой стоимости в размере рыночной налог пересчитывается с того года, в котором подано заявление на оспаривание, многие собственники крупных объектов не преминули обратиться за этой услугой", - уточняет Ирина Комар, управляющий партнер компании "Профессиональная Группа Оценки", член правления RICS Russia&CIS, вице-президент СРО СФСО и член совета по оценочной деятельности Минэкономразвития России.

Темпы роста доходов ста крупнейших оценочных компаний составили 14 %

Спрос на эти услуги был характерен для большинства регионов России, поскольку государственная кадастровая оценка (ГКО) проводилась в течение 2018-2019 годов в 65 субъектах страны. "Результаты очередной ГКО зачастую оказались завышены относительно рыночной стоимости, и целесообразность оспаривания кадастровой стоимости сохранилась, ведь результат распространяется на весь налоговый цикл - с его начала (независимо от года начала оспаривания) и до утверждения результатов новой ГКО. В Москве отменили уже начатую ГКО-2020 и продлили минимум на один год срок действия результатов ГКО-2018, увеличив потенциальный эффект от их оспаривания", - уточняет Кирилл Кулаков.

Оценка недвижимости и бизнеса была востребована и при банкротствах. "Для реализации имущества должника конкурсные управляющие устанавливают стартовую продажную цену на основании отчета об оценке, подготовленного независимым оценщиком. Несмотря на то что по закону это не является обязательным - ведь управляющий может и сам оценить имущество, большинство предпочитает снизить риски, обратившись в оценочную организацию, чтобы кредиторы не оспаривали его действия", - говорит Ирина Комар.

Перспективные ниши

Пусть и не столь ощутимо, но возросли в прошлом году и доходы от переоценки основных средств (в том числе для целей отражения в отчетности по МСФО) и оценки инвестиционных проектов. Суммарно на услугах переоценки участники рэнкинга заработали 354,3 миллиона рублей (годовой темп роста 2 процента), а на услугах оценки в рамках инвестиционных проектов - 155,5 миллиона рублей (темп роста 5 процентов). По словам участников рэнкинга, для целей МСФО была востребована оценка активов и обязательств в рамках сделок M&A. "В текущем же периоде популярностью пользуется тестирование на обесценивание, что актуально в кризис в целях сохранения прозрачности отчетности и доверия пользователей к финансовой информации", - рассказывает Юлия Белогорцева, партнер практики оценки Группы "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ".

Запросы же на оценку инвестиционных проектов зависят, в том числе, от глобальных экономических тенденций, формирующих инвестиционную активность. "Веяния кризиса, связанные с санкциями, ощущались еще в 2019 году, а в 2020 году кризис усугубила пандемия - реализация ранее начатых проектов в различных отраслях поставлена на паузу, планирование новых проектов в условиях нестабильности сложно осуществимо. Тем не менее реализация инвестиционных проектов потребует дополнительного контроля со стороны независимых экспертов, ведь банки, выступая инвесторами, требуют особого надзора в части обоснованности вложения финансовых средств на каждом этапе осуществления проекта", - поясняет Юлия Белогорцева.

Интервью

Ирина Комар, управляющий партнёр компании "Профессиональная Группа Оценки", член правления RICS Russia & CIS, вице-президент СРО "СФСО", член совета по оценочной деятельности Минэкономразвития России

Фото: Пресс-служба ООО "Профессиональная Группа Оценки"

- Расскажите, пожалуйста, какие основные направления работ в области нормативно-правового регулированием оценочной деятельности проводит Совет по оценочной деятельности Минэкономразвития РФ.

- Министерство экономического развития предлагает осуществить ряд мероприятий, связанных с регулированием оценочной деятельности и наведением нового порядка в отрасли. В апробационном режиме заработал апелляционный рабочий орган (АРО) при Совете по оценочной деятельности при Минэкономразвития России. В данный орган поступают жалобы на бездействие саморегулируемых организаций оценщиков (СРО) в отношении своих членов - оценщиков, которые, по мнению заявителей жалоб, нарушили законодательство оценочной деятельности при составлении отчёта об оценке: существенно завысили или, наоборот, занизили рыночную стоимость объекта оценки, или указали в отчёте недостоверные сведения. Ранее контроль за деятельностью дисциплинарных комитетов СРО никем не осуществлялся, а планируется, что решение АРО станет для СРО обязательным. Такое решение может быть принято как об исключении оценщика из СРО, так и о приостановлении его деятельности, или о наложении штрафа на само СРО.

Министерство экономического развития планирует внедрить открытый реестр отчётов об оценке, где будет содержаться консолидированная информация по всем отчётам, выпущенным оценщиками РФ. Например, если несколько оценщиков выпустят отчёты об оценке одного и того же объекта, а его стоимость будет существенно различаться, это будет сразу видно и привлечет внимание к таким отчётам. К сожалению, на сегодняшний день сложилась распространенная практика, когда клиент просит завысить или занизить стоимость своего объекта в зависимости от того, для чего предназначена оценка. Если оценка производится для получения кредита в банке под залог объекта, такая оценка может быть сильно завышена, а для целей оспаривания кадастровой стоимости оценить объект могут существенно дешевле. Таким образом планируется достигнуть прозрачности в отрасли и навести порядок с "заказными" оценками.

В планах также внести поправки в федеральный закон об оценочной деятельности, ужесточив требования к оценочным компаниям, которые проводят оценку государственной собственности. Сегодня никаких дополнительных требований к исполнителю госконтрактов на оказание услуг по оценке не требуется, а основным критерием выбора поставщика выступает предложенная им цена. Кто предложит дешевле, тот и выиграл тендер. Зачастую в закупках царит демпинг, участвуют даже такие компании, которые не обладают трудовыми ресурсами и компетенциями для выполнения работы. Поэтому в проекте поправок предусматривается, что для оценки госсобственности будут допущены только оценочные компании, имеющие в штате не менее 7 оценщиков, для которых это будет основным местом работы.

- Какие факторы в 2019 году обуславливали обращение заказчиков за услугами в области оценки? На примере вашей компании расскажите, какие направления работ наиболее популярны, и почему?

- По моему наблюдению в 2019 году наибольшие объёмы работ в сфере оценки были связаны с оспариванием кадастровой стоимости и с оценкой для процедуры банкротства. Это связано с тем, что с 1 января 2019 года в качестве налогооблагаемой базы налога на имущество во многих субъектах РФ (в том числе и в крупнейшем - Москве) была установлена новая кадастровая стоимость и, поскольку, при пересмотре кадастровой стоимости в размере рыночной, налог пересчитывается с того года, в котором подано заявление на оспаривание, многие собственники крупных объектов не преминули обратиться за этой услугой.

Наша компания не стала исключением и в 2019 году у нас тоже было много работы для целей оспаривания кадастровой стоимости. В 2014 году у нас появился пул постоянных клиентов и объектов, кому мы оказываем такие услуги. Несмотря на демпинг в этом направлении, - а многие клиенты считают, что отчёт об оценке нужен только для того, чтобы зайти в суд, и поэтому экономят на оценке, выбирая самые дешёвые предложения на рынке, все наши партнёры остались нам лояльны и обратились повторно, понимая, что экономия на оценке может очень плохо сказаться на результате.

Также мы много работали с проблемными активами, проводя оценку во многих регионах РФ от Калининграда до Хабаровска. Наша компания давно и на постоянной основе сотрудничает с рядом крупных банков, которым требуется проведение инвентаризации, сюрвея залогов, оценка рыночной и ликвидационной стоимости для продажи проблемных активов с баланса. Кроме того, наша компания прошла в 2019 году отбор в банк "Траст", куда ЦБ РФ собрал все непрофильные и "плохие" активы трёх санируемых банков - "ФК Открытие", "Промсвязьбанк" и "Бинбанк". Мы уже успешно выполнили ряд проектов, среди которых, например, кондитерская фабрика "Красная Заря" и Центр дизайна "Артплэй".

Кроме оценки проблемных активов (в основном это производственные площадки, складские комплексы, сеть АЗС, торговые и офисные центры) мы проводили оценку прав требований, в том числе по заказу крупных банков из топ-20, что позволило укрепить наш опыт в этом направлении.

- Оцените, пожалуйста, степень готовности вашей компании к работе в условиях самоизоляции и карантина? Приостанавливались ли работы, и переносилось ли выполнение каких-либо работ на более поздние сроки. Какие услуги было оказывать сложнее всего?

- Оценочная деятельность в основном связана с работой за компьютером, поэтому не скажу, что нам было сложно перестроиться в связи с новыми правилами. Нам повезло, поскольку за годы работы у нас сложился хороший коллектив, сотрудникам не требуется какой-то дополнительной мотивации или контроля. На сегодняшний день у нас в штате нет стажёров или помощников оценщиков, а также оценщиков с невысокой квалификацией - таких, которых надо было бы контролировать на каждом шагу, проверять. Все наши сотрудники обладают высокой квалификацией, более чем 10-летним стажем работы в оценке, дисциплиной и сильными компетенциями. Конечно, для выполнения сложных и больших проектов мы объединяемся в рабочие группы, проводим мозговые штурмы, заранее обсуждаем методологию, делим задачи и определяем сроки, но если раньше мы собирались в переговорной, то в карантин это происходило в режиме онлайн-конференции.

Что касается переноса сроков по проектам из-за карантина, то у нас такого не было, всё работало чётко. С осмотрами объектов тоже не было проблем ни в одном из регионов. Единственный проект, который "подвис" - это осмотр имущества одного завода в Бурятии, потому что директор завода не пустил оценщиков из-за карантина, который не сняли до сих пор. Но эта ситуация у нас на контроле и перенос сроков согласован с банком. Как только карантин будет отменен, работа по этому проекту оперативно возобновится.

- Как, по вашему мнению, может повлиять на оценочную деятельность карантинная изоляция? Станут ли события весны 2020 года предпосылкой роста интенсивности внедрения новых технологий в сферу оценки?

- Если говорить об отрасли в целом, то она, конечно, пострадала в период карантинной изоляции, но в первую очередь это коснулось небольших фирм и оценщиков - индивидуальных предпринимателей, то есть тех, кто проводит оценку для ипотеки, вступления в наследство, раздела имущества и т. д. Жизненный цикл одной такой работы очень короткий. Например, отчёт об оценке квартиры, автомобиля или акций для наследства можно выполнить за 1-2 часа. Соответственно, чтобы иметь стабильный доход, нужен поток таких клиентов. А как они могут обратиться в оценочную компанию, если им запретили выходить из дома; если офисы продаж и риэлтерские компании закрыты; если стройки и нотариусы остановили работу; если осмотр квартиры невозможен из-за страха заразиться COVID-19? Думаю, такие компании и субъекты оценочной деятельности долго будут восстанавливаться, или перестроятся и переведут работу в онлайн, запустят IT-продукты. Возможно, мы увидим какие-то новые интересные интернет сервисы или платформы по оценке таких объектов в недалеком будущем. А те оценочные компании, которые ориентированы на выполнение сложных проектов для крупных банков или государственных структур, в большинстве своём смогли сохранить свой поток заказов на оценку.

Елена Шувалова, директор департамента корпоративных финансов ALTHAUS

Фото: ООО "АЛЬТХАУС Консалтинг"

- Какие факторы в 2019 году обуславливали обращение заказчиков за услугами в области оценки? Изменилась ли ситуация в 2020 году? Какие услуги востребованы со стороны заказчиков в настоящий момент и сохранится ли спрос на них в перспективе?

- В 2019 году наибольшее число обращений клиентов было связано с подготовкой отчётов об оценке для целей сделок, при слияниях и поглощениях. В 2020 году, несмотря на пандемию, у нас был по-прежнему высокий спрос на данные виды услуг. Кроме этого, добавились проекты по реализации непрофильных и проблемных активов. В условиях неопределённости, компании стали больше задумываться об управлении ликвидностью и повышении эффективности управления бизнесом.

- Расскажите, приостанавливались ли у вас работы в области оценки в период карантинной изоляции? Какие услуги было оказывать сложнее всего и каким образом проводились работы?

- Наша компания ушла на дистанционный режим работы в числе первых, за несколько недель до официального локдауна. Как отметили наши европейские коллеги из WTS, уровень нашей IT инфраструктуры находится на очень высоком уровне, мы легко адаптировались к работе из дома и не испытывали сложностей. Работы не останавливались ни на один день. Рабочие совещания и встречи с клиентами переместились в Zoom - и это, пожалуй, было главным нововведением. В офисе дежурило несколько сотрудников для подготовки бумажных отчётов и приёма корреспонденции.

Сейчас на постоянной основе в офисе работает не более 10% сотрудников, в основном руководящий состав. Мы планируем сохранять гибкий график до середины осени.

- Как, по вашему мнению, может повлиять на оценочную деятельность карантинная изоляция? Станут ли события весны 2020 года предпосылкой роста интенсивности внедрения новых технологий в сферу оценки? Если да, то с чем такие технологии будут связаны?

- Я уверена, что пандемия и связанная с ней изоляция не пройдёт бесследно не только для оценщиков, но и для людей других профессий. Наш мир и образ жизни претерпел серьёзные изменения.

В ближайшем будущем мы увидим множество компаний, которые переведут значительную часть штата на удалённую работу на постоянной основе. Это справедливо и для оценщиков - в общем-то, и до COVID"а, имея стабильный интернет и ноутбук, можно было работать из любой точки мира, с поправкой на разницу в часовых поясах. А сейчас это будет повсеместно.

- Возможна ли трансформация сферы оценки под влиянием кризиса через слияния оценочных организаций? Ожидаете ли вы снижение уровня конкуренции, а также изменения качества в этом сегменте профессиональных услуг?

- Я знаю, что весной тяжелее всего пришлось небольшим региональным оценочным компаниям, основными клиентами которых были физические лица и небольшие предприятия. В этом сегменте возможны слияния.

Что касается нас и нашего сегмента рынка - нет, мы планируем расширение оценочной практики за счёт собственных ресурсов, не через слияние.

- Какие наиболее острые проблемы для сферы оценки и институтов её регулирования вы могли бы выделить? Какие законодательные нормы 2019-2020 гг., оказывающие влияние на оценочную деятельность в России, вы могли бы отметить и с чем они связаны?

- Буквально недавно, летом 2020 года, были внесены изменения в Федеральный закон от 03.07.2016 №237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке". Согласно ему, государственное бюджетное учреждение (ГБУ) получило полномочия устанавливать кадастровую стоимость в размере рыночной. Благодаря обширным обсуждениям этого вопроса в профессиональном сообществе, был сохранён запрет для ГБУ проводить независимую оценку, а также предусмотрена возможность установления кадастровой стоимости в размере рыночной в судебном порядке.