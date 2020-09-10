Искусственный интеллект научили читать книги

В России запустили искусственный интеллект, который может читать книги. Аудиокнигу, озвученную с помощью ИИ, можно будет бесплатно прослушать после покупки электронной версии книги на сайте или в приложениях ЛитРес. Об этом сообщает компания в своем пресс-релизе.

Использование технологий ИИ позволит дополнить электронные книги аудиоверсиями: на создание более 150 книг, например, потребовалось всего 10 часов. Озвученные в рамках проекта произведения опубликованы в книжном сервисе с пометкой "авточтец" и бесплатно доступны пользователю при покупке электронной версии. При этом голос робота не станет заменой человеческому: при записи книги "настоящим" чтецом роботизированная версия будет заменена.

Озвучка "авточтецами" основана на технологии распознавания и синтеза речи SpeechKit, на ней, например, работает голосовой помощник Яндекса - Алиса. ИИ читает по тому же принципу - он складывает речь более чем из миллиона отдельных фонем, а интонацию задает нейросеть, обученная на примерах из повседневной жизни.