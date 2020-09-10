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10.09.2020 07:33
Рубрика: В мире

Изобретатель подлодки в Дании впервые признался в убийстве журналистки

Текст: Максим Макарычев
Датский изобретатель Питер Мадсен, в 2018 году приговоренный к пожизненному заключению за убийство шведской журналистки Ким Уолл, впервые признался в преступлении. Ранее 49-летний Мадсен настаивал на том, что смерть Уолл на изобретенной им подводной лодке в августе 2017 года была несчастным случаем, сообщает Guardian.

В "Секретных записях с Питером Мадсеном", документальном фильме, снятом Discovery Networks в Дании и выпущенном в эфир 9 сентября, журналист Кристиан Линнеманн спросил инженера-самоучку, действительно ли он убил 30-летнюю Уолл, когда она пришла брать у него интервью на борту судна. "Да. Это моя вина, что она умерла, потому что я совершил это преступление", - сказал Мадсен. Авторы документальной ленты более 20 часов общались с Мадсеном в тюрьме, где он отбывает наказание. Режиссер фильма Пил Гунделах Брандструп сказал, что ответы Мадсена были "признанием фактов, которые выдвинуло обвинение, а он их полностью отрицал".

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Уолл, работавшую фрилансером для Guardian и New York Times, в последний раз видели на подводной лодке Nautilus 10 августа 2017 года. Ее труп был найден у берегов Копенгагена через 10 дней.

Мадсен, которого спасли незадолго до того, как его судно затонуло, первоначально утверждал, что видел журналистку на суше. Впоследствии он изменил свой рассказ, заявив, что она умерла, когда тяжелая крышка люка случайно упала ей на голову во время их короткого плавания на 17-метровой подводной лодке. Позже он снова пересмотрел свои показания, заявив, что Уолл умерла от отравления угарным газом, находясь на борту мини-подлодки. Он признался, что расчленил ее тело, добавив, что это был единственный способ вытащить ее из "субмарины".

На теле Уолл было обнаружено 15 ножевых ранений. Во время проверки компьютера Мадсена были обнаружены материалы о пытках и убийствах женщин. Судья Анетт Бурко охарактеризовала преступление как "циничное и заранее спланированное сексуальное нападение особо жестокого характера". Позже Мадсен подал апелляцию, попросив суд высшей инстанции назначить ему более мягкое наказание. Но суд оставил приговор в силе.

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