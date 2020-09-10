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10.09.2020 13:20
Рубрика: Легковые авто

Китайский Aurus за 6 млн рублей внезапно загорелся на дороге

Текст: Андрей Полухин

Компания Hongqi, которая славится своими автомобилями для китайской номенклатуры, а в последнее время активно заходит в премиальный сегмент с машинами для состоятельных, но не облеченных властью граждан, попала в неприятную ситуацию.

Фото: www.autoweek.nl
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Самый дорогой седан в линейке марки - H9 - внезапно загорелся на дороге, и кто-то из миллиарда блогеров, естественно, оказался на месте происшествия с фотокамерой в руках.

Снимки быстро разлетелись по соцсетям и СМИ - и нанесли ущерб репутации модели, которая только в августе вышла на китайский рынок. Заметим, по цене от 309,8 до 539,8 тысячи юаней. То есть, от 3,4 до 6 млн рублей по свежему обменному курсу.

Пикантность ситуации в том, что это не электромобиль, возгорания которых время от времени фиксируют не только в Китае. Это седан с двухлитровым наддувным ДВС - рядным или V6 - мощностью 252 или 283 л.с. соответственно. То есть, машина, конечно, "огонь", но ожидать от нее самовозгорания сложно.

Кстати, на фото, скорее всего, тестовый или демонстрационный автомобиль одного из крупных дилерских центров Hongqi. Об этом говорят рекламные надписи на его кузове. Впрочем, ЧП сделало дорогой машине мощную антирекламу. Как осторожно пишет Autohome (а об этом государственном бренде в КНР иначе и не напишешь), неизвестно, было ли это произвольное возгорание или его вызвали третьи лица или другой автомобиль, но в любом случае компании было бы неплохо объяснить произошедшее. Потому что факт тушения пламени с помощью огнетушителей налицо.

Добавим, что компания Hongqi до этого момента была настолько уверена в качестве H9, что давала на них бессрочную гарантию. Тем интереснее узнать, что же стало причиной почти невероятного ЧП.