Лукашенко поздравил с юбилеем Ларису Долину

Сложно даже в самом ярком букете поздравлений объединить щедрую палитру таланта российской джазовой звезды, народной артистки России Ларисы Долиной, которая 10 сентября отмечает юбилейную дату, признаются ее поклонники в Союзном государстве.

В Беларуси любят и ценят трехкратную обладательницу национальной российской премии "Овация", чье творчество "дарит истинное наслаждение", говорится в приветственном адресе, который направил в этой знаменательный день Ларисе Долиной Александр Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

"Восхитительный голос, целеустремленность и невероятная энергетика помогли вам достичь профессиональных вершин, завоевать высокий авторитет и покорить сердца миллионов поклонников", - отметил глава государства. Он выразил уверенность, что актриса и в дальнейшем будет радовать зрителей новыми песнями и яркими проектами, способствовать укреплению культурных связей двух братских народов.

Миллионы поклонников певицы, констатируют местные обозреватели, всегда встречают шквалом аплодисментов эстрадную звезду и на международном фестивале искусств "Славянский базар". Именно в Витебске несколько лет назад певица была председателем жюри конкурса исполнителей эстрадной песни.

Кстати, город у самого синего моря - Одессу, в котором прошла юность замечательной эстрадной солистки, Лариса Долина, утверждают ее биографы, считает своей второй родиной. Здесь она закончила школу при областном музыкальном училище по классу виолончели. Отсюда началось и покорение вершин вокального мастерства. Она запомнилась зрителям и по выступлениям с эстрадным оркестром Армении под руководством Константина Орбеляна и с музыкальным ансамблем Азербайджана под руководством Полада Бюльбюль-оглы. А народный артист РФ Анатолий Кролл специально для Ларисы Долиной поставил программу "Антология джазового вокала".

Кстати, еще 35 лет назад актриса впервые выступила и как режиссер собственной программы "Затяжной прыжок". А в 1987 году она представила новое шоу "Контрасты", в 1989 году в концертном зале "Россия" показала программу "Льдинка", а на следующий год - шоу "Маленькая женщина".

Восторженно встретила публика, констатируют критики, и премьеру рок-оперы "Джордано", в которой главную мужскую роль исполнил Валерий Леонтьев, а главную женскую - Лариса Долина.

Уже прошло десять лет, напоминают новостные порталы, как состоялась премьера мюзикла Максима Дунаевского "Любовь и шпионаж", в котором Долина исполнила главную роль. А в 2013 году она сыграла Мортон в российской версии мюзикла "Чикаго".

Дарование Долиной ярко проявилось и в отечественном кинематографе. Об этом можно судить по ее участию в художественных фильмах "Бархатный сезон", "Мы из джаза", "Остров погибших кораблей", "Новейшие приключения Буратино", "Золушка", "С Новым годом! С новым счастьем!". Ее голос звучит почти в 80 кинокартинах и мультфильмах, среди которых "Обыкновенное чудо", "Чародеи", "Человек с бульвара Капуцинов".

Певица не раз становилась призером и лауреатом многих престижных всесоюзных и международных конкурсов, ей был вручен специальный диплом и приз Постоянного комитета Союзного государства "За творческое воплощение идей дружбы народов Беларуси и России".

И еще один дополнительный штрих к биографии юбиляра. Уже четыре года Лариса Долина возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры.