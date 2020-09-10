Минстрой поддержал продление льготной ипотеки на следующий год

Программа ипотеки по ставке до 6,5% стала одной из самых эффективных мер поддержки застройщиков. "Результаты, которые мы на сегодняшний день видим - очень хорошие. И оценка здесь одонозначная и со стороны застройщиков, и со стороны субъектов РФ. И, естественно, покупатели, кто сегодня покупает жилье, имеют возможность прилично сэкономить", - сказал министр.

Пока программа должна работать до 1 ноября. Но дискуссия, будет ли она продолжена, не закончена, отметил глава Минстроя. Договоренность на площадке правительства была такой, сказал Якушев: сначала нужно провести оценку, дать окончательные результаты, как сработала программа, и после этого принимать решение, будет ли она продолжена на следующий год.

"Позиция министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, учитывая, что в в дальнейшем перед нами стоят серьезные задачи (теперь уже по новому указу президента - в горизонте до 2030 года): неплохо было бы сохранить данный вид поддержки, - подчеркнул министр. - Естественно, все будет зависеть от возможностей федерального бюджета. Но если такая возможность будет - мы, конечно, такой вид поддержки будем предлагать".