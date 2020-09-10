Мурашко: Вакцина "Спутник V" формирует устойчивый иммунитет к COVID-19

Вакцина "Спутник V" формирует антитела, а также устойчивый клеточный иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщил сегодня министр здравоохранения России Михаил Мурашко, выступая на заседании Совета по содействию партнерству по ускоренному доступу к инструментам для борьбы с COVID-19.

"Россией были разработаны и зарегистрированы лекарственные препараты, а также первая в мире российская вакцина "Спутник V", которая формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19", - сказал министр, подчеркнув, что эта работа проводилась в условиях пандемии с целью максимально быстро защитить население.

Мурашко также поблагодарил ВОЗ и Европейскую комиссию за создание Совета, который призван обеспечить равный доступ всех стран мира к лекарствам, вакцинам, средствам индивидуальной защиты от COVID-19.

"Считаем, что партнерство позволит укрепить взаимодействие стран мира и международных организаций в усилиях по преодолению бремени новой коронавирусной инфекции и восстановить плановую работу систем здравоохранения. Страны партнерства могут рассчитывать на поддержку России", - цитирует ТАСС главу Минздрава.

Третья, пострегистрационная фаза клинических исследований вакцины против нового коронавируса "Спутник V" началась вчера, 9 сентября. Как ранее уточнял Мурашко, за 10 дней было набрано более 30 тысяч добровольцев, желающих участвовать в испытаниях.

Как сегодня сообщили в Минздраве, разработчики "Спутника V" направили в авторитетный медицинский журнал "The Lancet" развернутый ответ по поводу вопросов к чистоте исследований вакцины и их результатов, возникших у группы зарубежных специалистов. Со стороны российского Минздрава никаких сомнений в полноте и корректности проведенных испытаний вакцины до ее регистрации не возникало.