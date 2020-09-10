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10.09.2020 15:14
Рубрика: Общество

Разработчики "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег по вакцине

Текст: Ирина Невинная
Разработчики вакцины "Спутник V" из НИЦЭМ имени Гамалеи направили в журнал The Lancet ответ на открытое письмо группы зарубежных ученых. Об этом сообщили в Минздраве России.

"Развернутый ответ редактору журнала The Lancet уже направлен", - сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
В России началась третья фаза испытаний вакцины против COVID-19

Статья с результатами двух первых фаз клинических испытаний вакцины "Спутник V" была опубликована в The Lancet группой ученых под руководством Дениса Логунова в начале сентября. Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали открытое письмо, в котором обратили внимание на некорректные, по их мнению, данные по проведенным исследованиям. Журнал, со своей стороны, предложил авторам российского исследования ответить коллегам.

Это обычная практика. Если в результате научной публикации возникает дискуссия, и альтернативное мнение, по мнению издания, заслуживает внимания, редакция предлагает обеим сторонам развернуто выразить свою точку зрения. В результате, как вариант, либо вопросы снимаются, либо несколько мнений могут быть опубликованы одновременно.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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