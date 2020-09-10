Разработчики "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег по вакцине

"Развернутый ответ редактору журнала The Lancet уже направлен", - сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

Статья с результатами двух первых фаз клинических испытаний вакцины "Спутник V" была опубликована в The Lancet группой ученых под руководством Дениса Логунова в начале сентября. Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали открытое письмо, в котором обратили внимание на некорректные, по их мнению, данные по проведенным исследованиям. Журнал, со своей стороны, предложил авторам российского исследования ответить коллегам.

Это обычная практика. Если в результате научной публикации возникает дискуссия, и альтернативное мнение, по мнению издания, заслуживает внимания, редакция предлагает обеим сторонам развернуто выразить свою точку зрения. В результате, как вариант, либо вопросы снимаются, либо несколько мнений могут быть опубликованы одновременно.