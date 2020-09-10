На "Автомобиле года 2020" назвали лучшие новинки России

В номинации "Новинка 2019 года" лучшим признан кроссовер Audi Q8, а премию "Новинка 2020 года" получил лифтбек Volkswagen Arteon. Об этом было объявлено 10 сентября в ходе церемонии оглашения победителей XX ежегодной премии "Автомобиль года 2020".

Всего в этом году премия вручается в 24 номинациях, месяцем ранее в каждой из номинаций было определено по три автомобиля-претендента, вошедших в итоговый шорт-лист. За звание "Новинка года-2019" боролись Audi Q8 / Q8 S line, Kia Seltos, а также коммерческие автомобили Volkswagen Multivan / Caravelle / California. Arteon, в свою очередь, опередил Audi E-tron и Hyundai Creta.

В голосовании за лучшие автомобили в разных номинациях в этом году приняли участие более 1,5 млн человек.