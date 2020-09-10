Так в кино бывает редко: из криминальной ситуации вырос не только напряженный триллер, но и глубокий психологический этюд. Фильм Леонарда Абрахамсона "Комната" живописует запредельно жестокую, но, как выясняется, вполне реалистичную ситуацию насилия, оставляющего след на всю жизнь.

В тесной каморке без окон заперты двое: молодая мать и ее пятилетний сын Джек. Здесь она его родила, здесь пытается внушить ему, что за стенами каморки ничего нет, что в этом тесном пространстве и уместился весь мир, что мелькающие на телеэкране фигуры не существуют и все это придумано для того, чтобы они вдвоем коротали здесь дни и ночи. И наглухо застекленный люк в крыше - только для того, чтобы от этого пустого неба размером с овчинку шел какой-нибудь свет. Иногда является странное существо в очках - материализуется из ниоткуда и приносит съестное; мальчик считает его магом. В эти минуты приходится лежать в шкафу, пытаться уснуть под непонятные скрипы материнской кровати.

Рассказ идет от лица мальчугана, его глазами мы видим этот микромир. Для него каморка бесконечна и бегать от стенки к стенке для него - как для нас перелететь весь земной шар. Оператор фильма тоже видит каморку как целый мир и ни разу не покажет ее целиком. И только отпраздновав его пятилетие, мама попробует открыть малышу истину: настоящий мир - за стенами, а они - узники, заложники человека, который обманом завлек ее в этот сарай и запер, время от времени посещая пленницу и ее насилуя. Пока не явился на свет Джек. Теперь он уже большой, и надежда на освобождение связана с ним...

Хитроумный план, который она вынашивала, заранее повергнет в дрожь. А когда приступит к его осуществлению - признаюсь, и я, насмотревшийся всякого, делал перерывы в просмотре, чтобы отдышаться. К моменту этой безумной попытки побега ты уже так изнурен и так жаждешь благополучной развязки, что кажется, сейчас счастливая парочка выйдет на свободу и на экран выплывет титр "Конец". Ощущение, словно ты прожил в этой каморке целую жизнь. Но не прошло еще и половины фильма. А дальше пойдет рассказ о том, что счастье освобождения далеко не безоблачно и прожитое просто так не отпустит. Что маленький Джек, впервые войдя в большой мир, будет в нем осваиваться долго и трудно. И что его мама будет переживать некий синдром обездоленности: они были друг для друга всем, а стали лишь частью большого мира, с которым придется делить и внимание, и время, и любовь. То, как мучительно меняются отношения между двумя сросшимися друг с другом существами, - самое интересное и глубокое в фильме.

Автор сценария писательница Эмма Донохью утверждает, что ее книга, по которой поставлен фильм, навеяна реальной, при всей невероятности, историей. Женщины не зря теперь взбунтовались: не так мало мужчин, которые воспринимают их как рабынь, как бессловесное орудие удовлетворения похоти, а насилие считают безусловным правом самца. И роман, и фильм не делают из этой истории бульварное чтиво-смотриво, они исследуют психологическую травму, которую наносит такая система отношений полов людям и обществу в целом. Заставив всерьез поволноваться, картина в своем развитии заставит зрителей думать.

Фильм был выдвинут на премию "Оскар" в четырех номинациях и победил в одной: для Бри Ларсон эта роль стала настоящим испытанием актерского мастерства и умения проникнуть в подсознание своей героини, решившейся в безвыходной ситуации на самый страшный риск, на какой только может пойти мать. Актриса заслуженно получила статуэтку, но по справедливости она должна разделить успех с поразительным малышом Джейкобом Тремблеем. В момент съемок ему не было и девяти лет, но такой чуткости к малейшим нюансам очень сложной роли трудно ждать и от опытного актера. Он почти все время на экране. Эта роль не столько сыграна, сколько реально прожита и пережита. И только после понимаешь, какая скрупулезная режиссерская работа стоит за этой тонкой психологической вязью характера, за детской наивностью страшного по сути рассказа.

Героиня решилась на самый страшный риск, на какой только может пойти мать

Режиссура неброска, но безупречна. Абрахамсону удалось сделать экстремальную ситуацию рутинной, погрузить ее в будничные заботы и увидеть именно такой, какой она и должна представляться малышу Джеку. Ведь он не воспринимает ее как экстрим - это мир, в котором он вырос, другого не знает. Оператор Дэнни Коэн снимает в основном крупные планы, делая каждую деталь частью Вселенной и властно вовлекая в нее зрителя. Мы с трудом в ней акклиматизируемся и нелегко с ней расстаемся, когда клаустрофобское пространство вдруг распахнется. Нужны передышки, паузы, остановки. Хорошо, что картина выходит онлайн - в кинотеатре смотреть ее сразу всю очень трудно.

P.S.

Только что провозглашенным новым требованиям американской киноакадемии этот фильм категорически не соответствует: нет ни членов ЛГБТ, ни инвалидов, ни белокожих женщин, влюбившихся в чернокожих мужчин.