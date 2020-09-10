Новый Land Rover Defender: стали известны рублевые цены

Компания Land Rover запустила приём заказов на Defender нового поколения для российского рынка.

Первые экземпляры с пятидверным кузовом в версии "110" появятся у дилеров марки осенью текущего года, короткобазный вариант "90" в начале будущего года.

Внедорожник доступен с дизельными двигателями мощностью 200 л. с. и 249 л. с., с шестицилиндровым бензиновым мотором и мягким гибридом на 400 сил. Коробка - восьмиступенчатый "автомат". Модель оснащается системой полного привода и 2-ступенчатой раздаточной коробкой.

В список стандартного оборудования автомобиля входит независимая пневмоподвеска всех колес с системой адаптивного управления, светодиодная головная оптика, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с навигацией, система кругового обзора.

Все версии Defender получили зимний пакет, который включает следующее: подогрев лобового стекла, форсунок омывателя, рулевого колеса, передних кресел, а также функцию автономного обогрева силового агрегата и салона с дистанционным управлением.

Цены на Land Rover Defender лежат в диапазоне от 4 060 000 до 7 042 000 рублей.