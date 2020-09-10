Опубликовано видео краш-теста фургона Lada Granta из аварии с Ефремовым

Редакция журнала "Авторевю" совместно со специалистами Центра испытаний НАМИ провели краш-тест грузового фургона ВИС-2349. Аналогичный автомобиль был участником смертельного столкновения с Jeep Grand Cherokee артиста Михаила Ефремова на Смоленской площади. Перед испытателями стояла задача выяснить, насколько хуже защита водителя и пассажира у фургона на базе Lada Granta с полурамой по сравнению с базовой моделью.

Отметим, что ВИС-2349 - автомобиль, созданный с применением кузова, узлов и агрегатов Lada Granta. Другими словами, ВИС-2349 - не Granta.

По сути "Авторевю" и НАМИ провели для коммерческого фургона первый краш-тест по правилам сертификационных испытаний для легковых автомобилей. В настоящее время автомобили, подобные ВИС-2349 бьют о бетонную стену на скорости 48 км/ч без аппаратуры и манекенов, после чего происходит замер смещения рулевой колонки. Ещё один тест для коммерческих грузовичков - удар полуторатонным маятником по передней части автомобиля сверху.

После удара ВИС-2349 о сминаемый барьер на скорости 64 км/ч деформировался моторный отсек автомобиля - это закономерный и правильный результат, подушка безопасности сработала в штатном режиме, сломалась стойка ветрового стекла, в некоторых местах были зафиксированы разрывы металла. Дверь открыть не получилось - пришлось вырезать "болгаркой" (на это ушло 20 минут): это произошло, потому что дверь разошлась по развальцовке и внутренний усилитель не выполнил своей функции. Аналогичная ситуация наблюдалась на ВАЗ-2114, Chery Amulet, Geely Otaka.

Педальный узел сместился на 25 см назад и на 10 см вверх - это выше пороговых значений, но ноги манекена при этом остались свободными. Руль сместился на 16 см в сторону водителя.

Деформация кабины ВИС-2349 оказалась больше, чем у базовой Lada Granta из-за того, что полурама не способна распределить по себе кинетическую энергию удара.

Эксперты "Авторевю" сделали вывод, что ВИС-2349 нельзя называть капсулой смерти, потому что по итогам краш-теста критические значения не были превышены. Автомобиль набрал 3.7 балла из 16 возможных и получил одну звезду из четырёх.

Были ли у водителя ВИСа Сергея Захарова шансы выжить в столкновении с внедорожником артиста - однозначно нет, даже если бы он был пристёгнут ремнём безопасности.