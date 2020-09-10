Песков: Решения о переносе на весну Единого дня голосования нет

Решения о переносе Единого дня голосования в России на весну нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Пока нет какого-то принятого решения на этот счет", - приводит "Интерфакс" слова Пескова.

Напомним, что ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила журналистам, что необходимо обсудить этот вопрос и найти оптимальное время, когда можно провести голосование в течение трех дней без ущерба для школьников. Один из вариантов, по ее словам, установить единые каникулы в апреле и в это время проводить выборы.

Представитель Кремля отметил, что есть аргументы и в поддержку, и против такой инициативы. "Существуют аргументы, и многие "за", они были озвучены Памфиловой. Там логика достаточно сильная, кто-то выступает против этого, но принятых решений на этот счет нет", - отметил он.