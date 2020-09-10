Президент Кубы прокомментировал продление блокады со стороны США

Президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в Twitter отреагировал на решение властей США продлить еще на год экономические рестрикции против Острова Свободы.

"Трамп еще на год продлил действие Закона о торговле с врагом, что означает блокаду Кубы. Ужесточается блокада и травля, нарастает гнев и порочность. Это бесчеловечная и беспощадная блокада. Но здесь никто не сдается", - написал кубинский лидер, добавив хэштэг "выстоим и победим".

Днем ранее на сайте Белого дома появилось сообщение о продлении действия закона США о торговле с врагом, который был принят еще в 1917 году еще на год, т.е. до 14 сентября 2021 года. Кроме того, были продлены особые полномочия президента США, которые позволяют американскому лидеру выдавать разрешения на отдельные сделки с кубинской стороной.

Сам закон о торговле с врагом, принятый американским Конгрессом во время Первой мировой войны, позволял главе Белого дома ограничивать по собственному усмотрению торговлю США со своими противниками. В 1962 году этот закон впервые был задествован американским президентом Джоном Кеннеди против Кубы, что ознаменовало эру тотальной блокады США против Острова Свободы. С тех пор данный закон ежегодно продлевается на протяжении уже практически 60 лет.