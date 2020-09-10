Новости

Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят 18:34
В Петербурге пациента вылечили от рака с помощью микроволновой антенны 18:33
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 18:16
Ракова: Школы и детсады в столице работают в нормальном режиме 17:39
В августе пассажиропоток авиакомпаний упал на 36,6% 17:36
Первые участники тестирования вакцины от COVID в Москве чувствуют себя хорошо 17:22
Президент Кубы прокомментировал продление блокады со стороны США 17:20
В Петербурге из-за ветра на рабочего упал автокран 17:18
Умерла актриса Дайана Ригг, Королева Шипов из "Игры престолов" 17:17
Анастасия Ракова сделала прививку от коронавируса 17:02
В Еврокомиссии назвали коррупцию основной проблемой Болгарии 16:46
Киев отменил совместную инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы 16:40
День памяти князя Александра Невского пройдет без крестного хода 16:39
Американский телеканал Fox News начинает вещание в Германии 16:31
Путин наградил главу РАН 16:30
Огнеметчики ЦВО провели стрельбы на полигоне в Оренбуржье 16:29
В Петербурге начались съемки ленты "Нахимовцы" с Мерзликиным и Гармашом 16:28
Режиссер "Викинга" снимет драму с Робаком про сирийский конфликт 16:27
Мишустин: Бюджет на 2021-2023 годы сохранит социальную направленность 16:22
Переболевшим коронавирусом посоветовали носить маски 16:12
Объемы строящегося жилья в 2021 году могут вырасти на 5% 16:11
Умер легендарный музыкант, основатель Silver Apples Симеон Кокс 16:03
В Крыму уничтожили десятки авиабомб времен войны 16:03
В Госдуме оценили резолюцию Сейма Литвы по России и Беларуси 15:46
Песков заявил о важности баланса экологии и экономики 15:46
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
10.09.2020 17:20
Рубрика: В мире

Президент Кубы прокомментировал продление блокады со стороны США

Текст: Сергей Новиков ( Гавана)

Президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в Twitter отреагировал на решение властей США продлить еще на год экономические рестрикции против Острова Свободы.

Фото: AP Photo/Ramon Espinosa
Россия и Куба согласовали дату возобновления авиасообщения

"Трамп еще на год продлил действие Закона о торговле с врагом, что означает блокаду Кубы. Ужесточается блокада и травля, нарастает гнев и порочность. Это бесчеловечная и беспощадная блокада. Но здесь никто не сдается", - написал кубинский лидер, добавив хэштэг "выстоим и победим".

Днем ранее на сайте Белого дома появилось сообщение о продлении действия закона США о торговле с врагом, который был принят еще в 1917 году еще на год, т.е. до 14 сентября 2021 года. Кроме того, были продлены особые полномочия президента США, которые позволяют американскому лидеру выдавать разрешения на отдельные сделки с кубинской стороной.

Сам закон о торговле с врагом, принятый американским Конгрессом во время Первой мировой войны, позволял главе Белого дома ограничивать по собственному усмотрению торговлю США со своими противниками. В 1962 году этот закон впервые был задествован американским президентом Джоном Кеннеди против Кубы, что ознаменовало эру тотальной блокады США против Острова Свободы. С тех пор данный закон ежегодно продлевается на протяжении уже практически 60 лет.

В мире Северная и Центральная Америка Куба

Главное сегодня

Путин рассказал о процессе восстановления экономики России
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Лавров: Берлин идет по стопам Лондона и Гааги
Роспотребнадзор не будет закрывать аптеки в жилых домах
Схимонаха Сергия отлучили от церкви
Кто на самом деле является догоняющим в гонке за пост президента США
В Лондоне построят новое здание парламента с прозрачным фасадом