Сочинения Людвига ван Бетховена прозвучали в первой программе фестиваля - оммаже к 250-летнему юбилею композитора, празднование которого, отсроченное из-за пандемии, разворачивается во всех музыкальных залах мира. Михаил Плетнев, признанный выдающимся интерпретатором фортепианного наследия Бетховена, выступил в Зале Чайковского в качестве солиста, исполнив Третий фортепианный концерт Бетховена. Оркестром дирижировал Василий Петренко, открывший программу XII Большого фестиваля бетховенской Увертюрой "Эгмонт". Во втором отделении прозвучала Четвертая симфония Иоганнеса Брамса.

Афиша Большого фестиваля, составленная Михаилом Плетневым задолго до пандемии, изменилась только в составах исполнителей, за исключением единственной программы - "Македониссимо", которую пришлось отменить из-за закрытых между странами границ. Вместо македонских фольклорных мелодий на фестивале прозвучат Седьмая симфония Бетховена и Месса N 2 Шуберта, партитуры-современницы (1812 и 1815), музыкальные шедевры, интерпретацию которых представит звездный тенор Дмитрий Корчак, практикующийся уже несколько лет в роли дирижера.

На концерте-открытии фестиваля также случилась вынужденная замена: вместо Миши Дамева (Швейцария), отменившего свое выступление из-за карантинного регламента, дирижировать оркестром пригласили ливерпульского маэстро Василия Петренко, удачно оказавшегося в Москве. В его исполнении бетховенский "Кориолан" впечатлил и своей сумрачной, тревожной звуковой атмосферой, и своим катастрофическим драматизмом, оборачивающим жесткие удары оркестрового tutti - античного фатума - в мягкие текучие линии безмятежной мелодической красоты.

В другом измерении бетховенского драматизма был исполнен Третий фортепианный концерт с оркестром, в котором солировал Михаил Плетнев. С одной стороны - яркие контрасты, четко очерченные темы в оркестре, с другой - личностное, почти импровизационное звучание рояля с нетипичной для Бетховена густой педалью, буквально сливающей в потоки пассажи и фигурации. Апогеем "импровизационности" была у Плетнева бетховенская каденция, которую он играл с яростными октавами и аккордами, сменявшимися тонко проработанной тихой звуковой материей. Вторая часть концерта прозвучала в романическом ключе, в шопеновском формате - на педали, создававшей "дымку", шелестящий фон к репликам деревянных духовых. А в финальной части у Плетнева и Петренко появились моцартовские акценты - безмятежность и игривость пунктиров и фигураций, отрывистые аккорды оркестра, напоминавшие "удары" в невидимые двери моцартовского храма Зарастро.

Даже с сокращенным составом музыкантов Василий Петренко создал впечатляющую звуковую картину

Даже с сокращенным составом музыкантов на сцене Петренко создал впечатляющую звуковую картину в завершавшей программу Четвертой симфонии Брамса с ее не менее драматичными, чем бетховенские "битвы", коллизиями. Здесь был и крупный масштаб, и пронзительная элегичная красота кантилены, и строгая экспрессия вариаций в финале с его впечатляющей картиной "бездны" и страшным гласом меди, резко обрывающим бурную симфоническую драму.

Кстати

Музыка Бетховена будет звучать в этом сезоне во многих программах РНО, а 16 декабря, в день 250-летия композитора, оркестр исполнит под управлением Михаила Плетнева в Концертном зале Чайковского Девятую симфонию Бетховена.