Новости

Президент Ливана: Пожар в Бейруте мог быть преднамеренной диверсией 21:36
Россия откроет границу с Южной Осетией 20:45
В Минздраве сообщили, когда начнется широкая вакцинация от COVID-19 20:44
Режиссер Абель Феррара приехал в Россию представить фильм "Сибирь" 20:22
Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19 20:09
Gorillaz выпустили клип Strange Timez с Робертом Смитом из The Cure 20:01
Москвичам посоветовали не ждать "бабьего лета" 19:52
МиГ-29 сопроводил два самолета Норвегии над Баренцевым морем 19:40
Премьеры "Дюны" и второй "Чудо-женщины" хотят перенести 19:35
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката 19:33
Двух чиновников Минобороны арестовали в Москве по делу о взятке 19:16
Ростехнадзор составит рейтинг экспертных организаций по промбезопасности 19:09
Кафельников: На US Open перед Медведевым стоит непростая задача 18:41
Адвокат Пашаев выразил уверенность, что приговор Ефремову отменят 18:34
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что защищал Ефремова бесплатно 18:16
Ракова: Школы и детсады в столице работают в нормальном режиме 17:39
В августе пассажиропоток авиакомпаний упал на 36,6% 17:36
Первые участники тестирования вакцины от COVID в Москве чувствуют себя хорошо 17:22
Президент Кубы прокомментировал продление блокады со стороны США 17:20
В Петербурге из-за ветра на рабочего упал автокран 17:18
Умерла актриса Дайана Ригг, Королева Шипов из "Игры престолов" 17:17
Анастасия Ракова сделала прививку от коронавируса 17:02
В Еврокомиссии назвали коррупцию основной проблемой Болгарии 16:46
Киев отменил совместную инспекцию позиций ВСУ возле поселка Шумы 16:40
День памяти князя Александра Невского пройдет без крестного хода 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
Как экономики регионов пережили сложное первое полугодие
10.09.2020 20:00
Рубрика: Культура

Битва по Бетховену

Михаил Плетнев открыл XII Большой фестиваль Российского Национального оркестра
Текст: Ирина Муравьева
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8258)
Сочинения Людвига ван Бетховена прозвучали в первой программе фестиваля - оммаже к 250-летнему юбилею композитора, празднование которого, отсроченное из-за пандемии, разворачивается во всех музыкальных залах мира. Михаил Плетнев, признанный выдающимся интерпретатором фортепианного наследия Бетховена, выступил в Зале Чайковского в качестве солиста, исполнив Третий фортепианный концерт Бетховена. Оркестром дирижировал Василий Петренко, открывший программу XII Большого фестиваля бетховенской Увертюрой "Эгмонт". Во втором отделении прозвучала Четвертая симфония Иоганнеса Брамса.
Михаил Плетнев выступил в качестве солиста, исполнив Третий фортепианный концерт Бетховена. Фото: Предоставлено пресс-службой РНО Михаил Плетнев выступил в качестве солиста, исполнив Третий фортепианный концерт Бетховена. Фото: Предоставлено пресс-службой РНО
Михаил Плетнев выступил в качестве солиста, исполнив Третий фортепианный концерт Бетховена. Фото: Предоставлено пресс-службой РНО

Афиша Большого фестиваля, составленная Михаилом Плетневым задолго до пандемии, изменилась только в составах исполнителей, за исключением единственной программы - "Македониссимо", которую пришлось отменить из-за закрытых между странами границ. Вместо македонских фольклорных мелодий на фестивале прозвучат Седьмая симфония Бетховена и Месса N 2 Шуберта, партитуры-современницы (1812 и 1815), музыкальные шедевры, интерпретацию которых представит звездный тенор Дмитрий Корчак, практикующийся уже несколько лет в роли дирижера.

Фото: пресс-служба Московской филармонии
Московская филармония открыла сезон выступлениями пианиста Люки Дебарга

На концерте-открытии фестиваля также случилась вынужденная замена: вместо Миши Дамева (Швейцария), отменившего свое выступление из-за карантинного регламента, дирижировать оркестром пригласили ливерпульского маэстро Василия Петренко, удачно оказавшегося в Москве. В его исполнении бетховенский "Кориолан" впечатлил и своей сумрачной, тревожной звуковой атмосферой, и своим катастрофическим драматизмом, оборачивающим жесткие удары оркестрового tutti - античного фатума - в мягкие текучие линии безмятежной мелодической красоты.

В другом измерении бетховенского драматизма был исполнен Третий фортепианный концерт с оркестром, в котором солировал Михаил Плетнев. С одной стороны - яркие контрасты, четко очерченные темы в оркестре, с другой - личностное, почти импровизационное звучание рояля с нетипичной для Бетховена густой педалью, буквально сливающей в потоки пассажи и фигурации. Апогеем "импровизационности" была у Плетнева бетховенская каденция, которую он играл с яростными октавами и аккордами, сменявшимися тонко проработанной тихой звуковой материей. Вторая часть концерта прозвучала в романическом ключе, в шопеновском формате - на педали, создававшей "дымку", шелестящий фон к репликам деревянных духовых. А в финальной части у Плетнева и Петренко появились моцартовские акценты - безмятежность и игривость пунктиров и фигураций, отрывистые аккорды оркестра, напоминавшие "удары" в невидимые двери моцартовского храма Зарастро.

Даже с сокращенным составом музыкантов Василий Петренко создал впечатляющую звуковую картину

Даже с сокращенным составом музыкантов на сцене Петренко создал впечатляющую звуковую картину в завершавшей программу Четвертой симфонии Брамса с ее не менее драматичными, чем бетховенские "битвы", коллизиями. Здесь был и крупный масштаб, и пронзительная элегичная красота кантилены, и строгая экспрессия вариаций в финале с его впечатляющей картиной "бездны" и страшным гласом меди, резко обрывающим бурную симфоническую драму.

Кстати

Музыка Бетховена будет звучать в этом сезоне во многих программах РНО, а 16 декабря, в день 250-летия композитора, оркестр исполнит под управлением Михаила Плетнева в Концертном зале Чайковского Девятую симфонию Бетховена.

В регионах Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Россия откроет границу с Южной Осетией
Путин рассказал о процессе восстановления экономики России
Мишустин потребовал защитить пенсионные накопления граждан от мошенников
Минюст предложил лишить Пашаева статуса адвоката
Разработчики "Спутник V" ответили на вопросы зарубежных коллег по вакцине
Чем удивила Московская международная книжная ярмарка
Александринский театр станет многонациональным на новой сцене в Москве